Trenes: fiscal pide prisión preventiva para Schiavi

El fiscal federal Federico Delgado pidió el procesamiento con prisión preventiva para los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, así como para el ex asesor Manuel Vázquez, por presuntas irregularidades y sospechas de sobreprecios en la compra de trenes a España y Portugal.

Jaime y Vázquez están detenidos desde hace días por el juez Julián Ercolini, pero Delgado también reclama la prisión preventiva de Schiavi, ya que registra una condena de 8 años de prisión por la denominada tragedia de Once, la cual –apuntó– "debe ser ponderada a la hora de evaluar la libertad" y se debe "asegurar su comparecencia al eventual juicio oral".

"A partir del 8 de abril de 2004 los representantes del Poder Ejecutivo y sus cómplices comprometieron la voluntad del Estado Nacional al celebrar los acuerdos con las firmas del Reino de España, Sociedad Mercantil Estatal Española de Expansión Exterior SA, Red Nacional de Ferrocarriles de España, Ferrocarriles Vía Estrecha, más la firma de la República de Portugal Caminhos de Ferro Portugueses", explicó Delgado.

El pedido lo hizo luego de que el juez finalizara la ronda de indagatorias fijadas, por lo cual ahora está en condiciones de resolver si los procesa.