Traspié legislativo por Ganancias obliga al Gobierno a apurar cambios en las escalas

El oficialismo sufrió ayer su primer traspié legislativo y el responsable fue uno de sus aliados, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Fue en la comisión bicameral que controla los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y por la negativa del representante del massismo, Raúl Pérez, al tratar ayer el decreto 394/16, con el que el presidente Mauricio Macri elevó el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. Sin ese apoyo, Cambiemos no pudo lograr un dictamen de mayoría y apenas consiguió siete firmas, una menos que el despacho del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) en contra del decreto que, de todas maneras, continuará vigente hasta que lo rechacen ambas Cámaras legislativas.

Tras la reunión, el oficialismo admitió que el Gobierno enviará finalmente al Congreso una propuesta de modificación integral del Impuesto a las Ganancias, que incluya un nuevo esquema de escalas. Es decir, lo que le reclaman la oposición y los gremios. Los cambios, sin embargo, se implementarían recién el año próximo.

"El primero de marzo, el Presidente anunció la disposición del oficialismo a discutir una nueva ley ya. Por lo tanto, nosotros habíamos pedido que hoy (por ayer) no se trate esto porque no vamos a resolver nada", reclamó en ese sentido el massista Pérez. Su abstención a la hora de dictaminar, después de que el interbloque oficialista rechazara postergar la discusión, provocó que Cambiemos –que sí sumó la firma del senador del Peronismo Federal, Adolfo Rodríguez Saᖠquedase en minoría frente al PJ-FpV.

Pablo Tonelli, voz cantante del macrismo en la comisión, destacó "la decisión política" del oficialismo de concurrir a la reunión aun cuando sabía de antemano que no tendría número para convalidar el decreto del 22 de febrero último. Con esa decisión, el presidente Macri elevó a $ 30 mil el mínimo no imponible de Ganancias y derogó el decreto 1242/13, lo que provocó que ahora pasen a tributar quienes habían quedado eximidos por ganar menos de $ 15 mil.

Ante la evidencia de que el dictamen del oficialismo iba a quedar en minoría, Tonelli advirtió que con "una hipotética declaración de invalidez de este decreto volvería a regir un mínimo no imponible que es la mitad" del piso actual y enfatizó que "hoy los que ganan hasta $ 30 mil no tributan impuesto a las Ganancias". Sin embargo, para que el decreto caiga efectivamente, debe ser tratado y rechazado en las dos Cámaras, lo que hoy no parece factible.

Para el PJ-FpV, "cubrir el mínimo no imponible sin tocar las escalas lo que hace es desnaturalizar más el tributo". Así lo argumentó el senador Juan Pais, quien por eso consideró que "este decreto merece la declaración de invalidez por parte del Congreso". Para su colega de Diputados, Juliana Di Tullio, el oficialismo ahora deberá sentarse a discutir "una modificación integral" del impuesto, algo en lo que coincide en general el arco opositor.