Traslados: Casación decidió que los jueces vuelvan al cargo previo

La Cámara Federal de Casación Penal avaló los decretos de ayer del presidente Alberto Fernández que revocaron los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que deberá rnegresar a sus anteriores despachos.

La Cámara resolvió por unanimidad aceptar lo dispuesto en los decretos 750, 751 y 752 de 2020, con las firmas de Ángela Ledesma, Ana María Figueroa, Guillermo Yacobucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky, según se informó a la prensa.

Así las cosas, los camaristas Bruglia y Bertuzzi, al igual que Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal N 7, tendrán que retornar a sus puestos anteriores después de que sus traslados fuesen rechazados por el Senado, en una sesión en la que el Frente de Todos logró imponer su mayoría en el recinto.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 4 de la ciudad de Buenos Aires, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 1 de La Plata y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N 3 de San Martín, en donde se desempeñaban Bruglia, Bertuzzi y Castelli hasta hace dos años, también fueron notificados.

En su momento, los tres magistrados también habían sido trasladados por un decreto del Ejecutivo, sin acuerdo del Senado, durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, y recientemente intervenían en causas en las que se investigan presuntos actos de corrupción y en las que está involucrada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el caso de Bruglia y Bertuzzi, ambos fueron a la Corte Suprema de Justicia en queja mediante un per saltum, pero en el máximo tribunal decidieron no tratarlo y esperar a que decidiera el Senado. A partir de ahora, se espera que la Corte tome una resolución sobre el futuro de los magistrados, repuestos en sus juzgados de origen. No obstante, ayer los tres jueces enviaron al tribunal una carta en la que pidieron que sentaran una postura y decidiera si tenían que desempeñarse en sus cargos actuales o en los que tenían antes de que Macri los trasladara, en su presidencia.