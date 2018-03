Tras una semana de reuniones, Gobierno y holdouts siguen sin llegar a un acuerdo

Emisarios del Gobierno mantuvieron ayer la cuarta jornada consecutiva de reuniones con representantes de los fondos buitre para negociar el pago de sentencias a favor de los acreedores con títulos en default por u$s 9882 millones. Al cierre de esta edición, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, informó a la prensa que, si bien hubo progresos, anoche las partes seguían sin llegar a un acuerdo.

Como en los días anteriores, las reuniones se concretaron en las oficinas del mediador Daniel Pollack, designado por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, para dirimir en el conflicto. Quintana, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el subsecretario de Finanzas, Santiago Bausilli, representaron al país. Anoche, Caputo seguía reunido, pero el acuerdo parecía lejano.

En la cuarta jornada de negociaciones, el secretario de Finanzas arribó temprano al edificio de 245 Park Avenue. El mediador Pollack llegó más tarde, alrededor de las 15 de Argentina.

"Entre hoy y mañana presentaremos la propuesta", afirmó ayer Caputo a Télam mientras compraba su almuerzo en un local de sandwiches ubicado frente a la salida trasera del edificio de Pollack. Un día antes, Caputo y Pollack reconocieron "progresos" en las negociaciones.

En un breve diálogo con la prensa, Caputo calificó a los encuentros como "informales", aunque esperaba poder formalizar una oferta anoche u hoy, antes de emprender el regreso al país.

"No es fácil" concretar una única oferta, admitió Caputo, debido a la multiplicidad de acreedores, con bonos en default distintos e intereses disímiles.

Por lo pronto, la estrategia argentina consiste en "dividir y reinar". El Gobierno apuesta a aislar a los fondos más combativos, NML Capital, Aurelius y EM, que son los que más bonos en default tienen y más dinero reclaman. El miércoles, Caputo mantuvo reuniones cara a cara y por separado con portfolio managers de "cuatro o cinco" fondos de inversión, según relató. Los términos de las discusiones permanecen confidenciales.

En los últimos días trascendieron distintas versiones sobre la oferta que efectuará Argentina, que se centrará en lograr una quita en los intereses y punitorios (que representan el 70% del reclamo). Una versión daba cuenta de pagos en efectivo trimestrales, ante cada vencimiento de deuda "performing". Otra, de un pago con bonos de deuda. En ambos casos, la quita propuesta rondaba entre 30% y 40%. Ninguna de estas pudo ser confirmada por El Cronista.

Sin embargo, el mercado espera que la quita ronde el 30% y a una rápida solución. "Macri tiene que llegar a la Asamblea Legislativa con esto resuelto", aseveró, off the record, un analista que sigue la resolución del conflicto. El acuerdo, especuló, no sería fácil, ya que buena parte de los bonos defaulteados reconocen esos intereses astronómicos que el Gobierno intenta recortar.