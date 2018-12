Tras un último trimestre de mayor tensión, estiman caída de 2,5% del PBI

Termina un año que fue para el infarto para la actividad económica: el país sufrió la peor sequía en décadas, una crisis cambiaria y política, aceleración de la inflación, caída del poder adquisitivo, altas tasas de interés y lo corona con un nuevo pico en la tasa de riesgo país.

Así es que el PBI habrá retrocedido en torno al 2,5% este año, según las consultoras privadas. Y se comienza un 2019 en que se prevé un crecimiento marginal, donde se espera saber cuándo se tocará el piso en el nivel de actividad y con preocupación que esa recuperación no se ahogue en el mercado cambiario debido a la incertidumbre electoral.

Para la consultora EcoGo, el PBI caerá 2,4% este año y 2% promedio el año que viene.

"En el tercer trimestre el campo no jugó en contra y en julio y agosto hubo cierta recuperación. El problema fue en septiembre, debido a la devaluación del último día de agosto. El desplome de septiembre deja una arrastre negativo fuerte para el último trimestre", dijo Federico Furiase, director de EcoGo, quien prevé una caída trimestral de 4% en el último cuarto del año.

"En octubre y noviembre la actividad siguió cayendo por la caída del salario y real y las altas tasas de interés", agregó, y explicó que en diciembre hubo cierto alivio porque bajó un poco la tasa de interés, hay una mayor emisión monetaria y los salarios reales comienzan a recuperarse lentamente, después de una caída del 12 a 13%.

Pero para EcoGo, 2018 deja una arrastre estadístico ("horrible") de 4,4% para 2019. "Por eso en 2019, si bien vemos una recuperación moderada de la actividad trimestre a trimestre de 0,6%, no alcanza a compensar el arrastre de 2018", dijo Furiase, quien espera una recuperación tipo L invertida y crecimiento interanual de 2,7% en el cuarto trimestre de 2019.

Hasta tanto, espera que un ritmo "a dos velocidades": con el sector agropecuario, el energético y el turismo creciendo rápido y el salario real y el crédito, muy lentamente debido al ajuste fiscal, el programa monetario y el techo a las paritarias.

Para la consultora ACM, la actividad habrá caído en torno a 2,5% este año y se contraerá de 1,8 a 2% en 2019.

"La actividad no consigue repuntar por las altas tasas de interés y los salarios, que todavía no pueden recuperar la caída. Sólo las exportaciones están dinamizando la actividad, pero no alcanza", dijo Jorge Neyro, economista de la consultora. "El consumo y la inversión siguen muy caídos", agregó.

Para el último trimestre de este año prevé una caída desestacionalizada de 1%. "Siguen los efectos de la devaluación de agosto y septiembre. Hasta antes de la implementacion del `plan Sandleris` hubo un dólar por encima de $ 40 y mucha volatilidad. Ahora, el riesgo país no está ayudando. El financiamiento privado está muy difícil con un riesgo país de más de 750 puntos", dijo Neyro.

Para 2019, espera una recuperación como una J invertida, debido al crecimiento del sector agropecuario y los sectores conexos y un salario real estable. "La economía se contraería entre 1,8 y 2% debido al gran arrastre negativo que deja 2018. Desestacionalizado, puede mostrar crecimiento. De todos modos, la volatilidad en los mercados locales y externos va a ser un factor importante. El riesgo político jugará su propio papel", dijo Neyro.

Para la consultora LCG, este año el PBI caerá 2,2% y no descarta crecimiento en 2019, según cuándo la caída de la actividad tocará su piso.

Para los últimos tres meses de este año, espera una baja de 4,5% interanual y 2,9% trimestral, porque sintió "el pico de caída de los ingresos de los trabajadores, las altas tasas de interés determinadas por el nuevo programa monetario y un contexto generalizado de mayor incertidumbre económica", dijo en un informe.

Para 2019, proyecta un crecimiento de 0%, "dado el arrastre negativo de 3 pp que dejará este año, implicaría un crecimiento neto entre puntas (+4%), sostenido casi únicamente en el aporte que puedan dar las exportaciones", agregó. "El PBI per cápita volverá a caer, retrocediendo a los niveles de 10 años atrás", alertó.

"Los problemas estructurales van a seguir estando ahí en 2019, pero en el medio se monta una coyuntura derivada del cruce del acuerdo con el FMI y el escenario político en un año electoral", indicó. El FMI espera que el PBI se contraiga 2,8% este año y 1,7% en el 2019, aunque con una recuperación de la producción agrícola en el segundo trimestre.