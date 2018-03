Tras un nuevo tiroteo, buscan a los otros dos condenados por tierra y agua

A dos semanas de la fuga del penal de General Alvear, sólo uno de los tres prófugos logró ser detenido. El sábado por la mañana, Martín Lanatta fue interceptado por las fuerzas de seguridad en la localidad de Cayastá, en la provincia de Santa Fe, pero su hermano Cristian y Víctor Schillaci lograron escapar, más allá que durante esa misma jornada diferentes fuerzas oficiales, y hasta el presidente de la Nación Mauricio Macri, anunciaron a través de las redes sociales que los tres autores materiales del triple crimen de 2008 habían sido capturados. Así, ambos siguen prófugos, aun cuando durante todo el domingo hubo un fuerte operativo en la localidad de Helvecia, donde supuestamente se encontraban los delincuentes.

De la búsqueda de Lanatta y Schillaci, responsables con Martín Lanatta de los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, ocurridos en agosto de 2008, participan las policías de Santa Fe y Chaco, así como la Federal, la de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval. El operativo incluye rastrillajes por tierra y agua con la participación de helicópteros. Al cierre de esta edición, se los estaba buscando en el río San Javier, que desemboca en el Paraná.

Ayer, un nuevo tiroteo en el que al parecer estuvieron involucrados los prófugos, se produjo en Helvecia, 94 kilómetros al norte de la capital provincial. Tras un par de horas de despliegue de uniformados con armas listas para disparar, que fue transmitido en vivo por canales de televisión y que causó un revuelo entre los vecinos de la zona, la situación se apaciguó y los agentes empezaron a revisar casa por casa. El viernes pasado, cuando aún no había sido detenido Martín Lanatta, los tres delincuentes ingresaron a una finca del pueblo de Recreo en la provincia de Santa Fe presuntamente para robar y abrieron fugo dejando un saldo de un muerto y dos heridos, tras lo cual huyeron.

El día anterior, dos gendarmes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, al enfrentarse a tiros en horas de la mañana con los prófugos del Triple Crimen en una zona rural cercana a la localidad santafesina de San Carlos Sur. El raid de los prófugos incluyó también, el 31 de diciembre, un enfrentamiento con la Policía Federal, dejando como saldos dos heridos.

Hace poco más de dos semanas, los hermanos Lanatta y Schillaci se fugaron de la cárcel de máxima de seguridad de la ciudad bonaerense de General Alvear, donde se encontraban presos en el área de sanidad del penal. Todos ellos se encuentran condenados a perpetua por el triple crimen de 2008, junto a un hermano de Schillaci que se encuentra en Olmos, en una causa denominada la ruta de la efedrina, en la que también se vincula al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, más allá de que no fue juzgado en el juicio.