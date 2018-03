Tras su detención, Ricardo Jaime declarará hoy ante el juez Ercolini

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime se convirtió durante el fin de semana en el primer funcionario kirchnerista en quedar detenido, luego de que el juez Julián Ercolini ordenara su captura en el marco de la causa que investiga irregularidades en la compra de trenes a España y Portugal. Jaime pasó dos noches detenido e incomunicado en el edificio Centinela de Gendarmería Nacional, luego de un rápido traslado a la Capital Federal desde Córdoba, y se prevé que hoy declare ante el magistrado en los tribunales de Comodoro Py.

Jaime se entregó el sábado en la sede de la Policía Federal cordobesa, unas horas después de que Ercolini solicitara su detención y la de su ex asesor Manuel Vázquez. Sobre el ex funcionario pesaban tres condenas vinculadas a causas en las que se lo imputa por su actuación como titular de Transporte, la principal la de la Tragedia de Once, que causó 51 muertes y por la que Jaime, sumando sus otras condenas, recibió una pena de seis años de prisión.

Jaime y su ex asesor Manuel Vázquez están sospechados de haber efectuado un pago con sobreprecios en la compra de trenes a España y Portugal; adquisición realizada en el llamado "Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional". Así fue que, según consta en la causa, unos 100 millones de euros fueron erogados para la compra de vagones y locomotoras para el ramal Belgrano Cargas que, según el juez, "no sirvieron ni como repuestos".

Las repercusiones por la detención de Jaime fueron diversas. El titular del Plan Belgrano, el radical José Cano, sostuvo que Jaime es el "recaudador" en un sistema en que "todos los caminos conducen a Julio De Vido", ex ministro de Planificación durante los tres gobiernos kirchneristas. "Es sólo un eslabón de la corrupción en el Ministerio de Planificación. Creer que será el único es como pensar que (la dirigente social jujeña, también detenida) Milagro Sala operaba sola. Todos los caminos conducen a De Vido".

Funcionarios que fueron parte del Frente para la Victoria, como Daniel Scioli, avaló el proceder de Ercolini al declarar que si Jaime está preso es "consecuencia de una Justicia que está actuando y tomando decisiones". El titular del bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde avaló también la decisión del juez al afirmar, en declaraciones a Radio El Mundo, que "aquel que metió la mano en la lata, para decirlo con toda claridad, tiene que ir en cana, sobre todo si fue funcionario". "Jaime formó parte de mi gobierno, no puedo hacer una excepción, tiene que ir preso y punto".

Juan Bautista Mahiques, el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación, confirmó que Jaime, a partir de hoy, "irá a un pabellón común salvo que el juez disponga una medida especial" en la cárcel de Ezeiza.