Tras salida del ‘Veraz’, pueden ingresar al país u$s 30.000 millones anuales

En 2009 la Argentina dejó de ser un mercado emergente, o sea, de estar en Primera A, para descender de categoría a l Nacional B y convertirse en un mercado fronterizo, donde permanece hasta hoy. La buena noticia es que, tras la salida del default, que es como salir del ‘Veraz’, las calificadoras de riesgo lo ascenderán de vuelta del Nacional B a la Primera A.

El cálculo que hacen en la Bolsa de Comercio es que, una vez que se vuelva a jugar en Primera A, pueden ingresar u$s 30.000 millones anuales de fondos de inversión.

¿Cómo surge esta cifra? En 2010, la inversión anual en mercados emergentes fue de u$s 908.000 millones. El 60% fue para Asia y el 20% para América latina. O sea, u$s 180.000 millones.

Los mercados emergentes en Latam son cinco: Chile, Perú, Uruguay, Brasil y Colombia. En los ’90 la Argentina captó el 24% del market share para Latam, pero ahora podría captar un mayor porcentaje por las dificultades de Brasil, Perú y Chile, ya que sólo Colombia y Uruguay son los países sólidos. Y aún con que capte menos del 20% del total para Latam, ingresarían más de u$s 30.000 millones anuales.

Sólo durante el mes de marzo pasado, los mercados emergentes recibieron u$s 36.800 millones. Para Asia fueron u$s 20.600 millones y para América latina u$s 13.400 millones. Con tener sólo el 20% del share, la Argentina hubiera captado u$s 2.700 millones sólo en un mes, que si se lo anualiza, la cifra superaría los u$s 30.000 millones.

Como dato, Qatar y Emiratos Árabes pasaron de mercados fronterizos a emergentes y en 2015 consiguieron más de u$s25.000 millones cada uno.