Tras reunirse con el FMI, Macri habló en la ONU de la crisis económica en su gestión

"El futuro no pertenece a los globalistas, pertenece a los patriotas", aseguró Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU. Un mensaje que parece describir el presente del presidente Mauricio Macri -quien empujó la inserción global de la Argentina- desde que perdió el 11 de agosto en las PASO. Esto se notó ayer en su paso por Nueva York, donde mantuvo una agenda de bajo perfil, y no tuvo éxito en destrabar el desembolso del FMI, tras reunirse con el director gerente interino de la institución, David Lipton.

En 2018, Macri era distinguido con el premio de ciudadano global en Nueva York y fue el foco de atención de los principales medios financieros del mundo. El mandatario recibía principalmente la atención por liderar el G20 más que por haber acudido en mayo del año pasado a un salvataje de más de u$s 56 mil millones al FMI. En 2019, Macri sólo mantuvo un encuentro con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, donde discutieron la situación del régimen venezolano. Este es un eje de la campaña de Macri, que mencionó durante el discurso en la ONU. Y luego el Presidente se entrevistó con el líder del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.

El Gobierno no había anticipado que el Presidente iba a participar de la reunión con Lipton, en busca de destrabar el desembolso por u$s 5.400 millones. Macri asumió el riesgo pero no logró su objetivo. En un escueto comunicado, el FMI mantiene la incertidumbre y pareciera que no habrá ningún desembolso hasta después de las elecciones presidenciales del 27 de octubre.

Ante el resto de los mandatarios internacionales, Macri protagonizó un discurso en el que defendió los valores del multilateralismo y el compromiso de la Argentina con las instituciones de gobernanza. Incluso, destacó la candidatura de Rafael Grossi para dirigir el oganismo internacional de Energía Atómica. Este es un puesto clave en el escenario internacional, ya que demanda el interés de las principales potencias como Estados Unidos y China.

Un momento llamativo de su discurso, a diferencia de 2018, fue que hizo una defensa del "renovado compromiso contra el cambio climático" de su gestión. Macri le dedicó un apartado a este eje, un día después de que la activista Greta Thunberg apuntara contra la Argentina (entre otros países) por no cumplir con las Convención de los Derechos del Niño, en su política ambiental. Macri resaltó las “buenas prácticas ganaderas”, a pesar de que los activistas de “Friday for Future” suelen denunciar la alta producción y consumo de carne de países como la Argentina, como causantes del calentamiento global.

Atento a la campaña, Macri hasta habló de la coyuntura nacional durante la Asamblea General de la ONU que representa a 193 estados nacionales. El Presidente mencionó “esta situación de incertidumbre que estamos atravesando los argentinos” y destacó que su “prioridad absoluta” era ocuparse “de todos ellos y llevarles alivio para transitar este momento”. El Presidente no planeaba quedarse más de un día en Nueva York. Es que este miércoles por la mañana retoma la campaña desde Florencio Varela, donde inaugura un metrobus con María Eugenia Vidal.