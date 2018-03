Tras reunión por buitres, Gobierno adelantó que presentará propuesta en la semana del 25 de enero

El Secretario de Finanzas, Luis Caputo, participó de una primera reunión de mediación con los holdouts convocada por el mediador Dan Pollack. Pese a que desde el juzgado no trascendió información, el Gobierno adelantó que en la semana del 25 enero presentará una propuesta. Sin embargo, esperan que las negociaciones no sean breves y se extiendan por un tiempo prolongado.

“Como conclusión de esta primera reunión, el gobierno argentino se comprometió a elevar una propuesta de solución a la disputa judicial en la semana del 25 de enero, esperando que al mismo tiempo ellos presenten su propia propuesta de negociación”, detalla el comunicado del ministerio de Hacienda y Finanzas.

Al finalizar el encuentro las partes afirmaron que no habría comunicado oficial y que “no es probable” que el jueves se de un nuevo encuentro. La reunión tuvo lugar en las oficinas de Pollack en Manhattan. Caputo llegó al edificio ubicado en el 245 de Park Avenue, acompañado por el abogado Lee Buchheit, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, especialista en administración de deudas soberanas y reconocido por el trabajo que desarrolló en la reestructuración de la deuda en Grecia.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, adelantó que el Gobierno de Mauricio Macri “va a negociar con dureza” con los fondos buitre “porque queremos que el país vuelva a creer de forma sostenida”.

“Es un tema que hay que resolver. No vamos a mirar al costado. La basura no es nuestra pero no tenemos problemas en sacarla”, añadió Prat Gay. En este sentido agregó que “Argentina está en default desde 2001….No esperan una propuesta concreta de Argentina ni que al término de la reunión (con los buitres) esté esto solucionado”.

El secretario de Finanzas mantuvo el primer encuentro con los representantes de los fondos buitre, entre ellos NML Capital y Aurelius, retomando así las negociaciones que habían quedado paralizadas desde julio de 2014, cuando el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, acusó a Pollack de ser parcial en su labor y decidió proseguir sin la intervención del “Special Master”.

Ayer, el presidente Mauricio Macri dijo que en la reunión Argentina solicitará al mediador designado por el juez Griesa “que nos ayude a cerrar el tema” con los fondos buitre y confió que en el proceso de negociación se alcance “un acuerdo razonable” para el país.

Por último, Prat-Gay, en conferencia de prensa detalló: “El monto original de deuda era de u$s 2.293 millones que dejaron de pagarse en 2001. Luego de la última sentencia aplicada –que incluye a los mee too- pasa los u$s 9.982 millones. Donde debíamos 3 mil ahora debemos 9982. Y esto es solo en los casos de la Corte de nueva York. Es decir, hay 6 mil millones de dólares de deuda en desidia. El no arreglo fue extremadamente caro en la Argentina”.