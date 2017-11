Tras resurgir como espacio provincial, CFI en observación

Los tiempos cambian y la necesidades también. La escasez de recursos está empezando a motivar el ingenio, por lo menos en buena parte de los gobernadores.

Luego de la firma del Pacto Fiscal, los jefes de los estados provinciales, en especial los del PJ, comenzaron a trabajar en una agenda más amplia que tiene su parte más visible en el Congreso, pero que tiene otros capítulos menores.

Tanto fuentes provinciales como de la Casa Rosada confirmaron a El Cronista que en el chat de whatsapp de los gobernadores hay otro tema que empezó a ganar espacio: reemplazar al actual titular del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Juan José Ciácera, y poner alguien más cercano a las nuevas figuras del peronismo.

La discusión comenzó a tomar cuerpo luego del paso que tuvieron los gobernadores las últimas semanas por el CFI, lugar en donde decidieron reunirse para tomar una postura común. El primer encuentro fue en febrero de 2016 donde 22 gobernadores unificaron una posición respecto de la paritaria docente. En marzo del mismo año, los peronistas llegaron al edificio céntrico para unificar el reclamo por los fondos de coparticipación, algo que continuó durante todo este año.

Pero, más allá del espacio y la comodidad que tiene esta entidad que integran las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, lo que tiene es una caja que para el año que viene ascendería a $ 2800 millones.

"El CFI no sirve para mucho; financia algunos estudios, que las provincias vayan a alguna feria o evento, pero no para mucho más. No hay ningún tipo de control sobre los fondos, ni de las provincias ni de la Nación y hay total discrecionalidad", explicó un ministro provincial que sigue de cerca los cambios.

En la Casa Rosada confirmaron que "se está estudiando" el cambio de autoridades del CFI. Pero aclararon que lo "están incentivando las provincias".

En los círculos cercanos al ministro de Interior Rogelio Frigerio el encargado de llevar adelante las relaciones con las provincias explicaron que dieron el aval para avanzar, pero que sólo "acompañamos el proceso. No tenemos voto al respecto, se tiene que poner de acuerdo la mayoría de los gobernadores".

En el Gobierno reconocen lo que los gobernadores "más jóvenes" señalan, que Ciácera está "flojo de papeles", por eso siguen de cerca la discusión."Hasta ahora sabemos que sólo lo respaldan Insfran Gildo, gobernador de Formosa y Verna Carlos, gobernador de La Pampa, el resto parece que estaría de acuerdo".

Ciásera está como titular del CFI desde el gobierno de Raúl Alfonsín, a mediados de la década de los 80. De origen radical, supo cosechar buena relación con el Justicialismo que fue quien lo sostuvo hasta ahora. Sin embargo, su administración estaría plagada de irregularidades, lo que hace que ahora los mismos que lo apoyaron estén dispuestos a cambiarlo.

Aunque están presentes las 24 jurisdicciones, se necesitan 16 votos para removerlo de su cargo. Y ya empezaron a contar.

Sin Insfran y Verna, otro de las grandes escollos del peronismo "histórico" podría ser San Luis. Sin embargo, Ciácera no contaría con el apoyo de los Rodríguez Saá, que retiraron su representante hace más de 10 años señalando que la provincia había aportado $ 12 millones entre el 2000 y el 2005 "y en ese mismo período no fue aprobado ningún proyecto para poder acceder a un crédito".

Un detalle pero que muestra el interés que hay en Balcarce 50 que el CFI mejore su situación es que la entidad fue creada en 1958, por Arturo Frondizi, cuyo secretario de Relaciones Socio-Económicas era Rogelio Julio Frigerio, abuelo del actual ministro del Interior.