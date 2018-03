Edición Impresa CRISTINA BUSCA QUE EL MAGISTRADO SEA SOMETIDO A UN JURY DE ENJUICIAMIENTO

Tras recusarlo, la ex presidenta denunció al juez Bonadio en el Consejo de la Magistratura Luego de solicitar su apartamiento en la causa de dólar futuro, apuntó contra él en el órgano que remueve jueces. El kirchnerismo, no obstante, no lograría los votos necesarios