Tras rechazar nueva oferta, docentes acusan al Gobierno de “actuar con mala fe”

La secretaria gremial del Suteba, María Laura Torre, advirtió hoy que la nueva propuesta salarial que recibieron los gremios bonaerenses “no alcanza, es insuficiente”. Reclamó que eleven la propuesta “en serio” y acusó al gobierno de María Eugenia Vidal de “actuar de mala fe” por haber dado a conocer a los medios una oferta distinta a la que presentaron en la reunión con los docentes.



En ese marco, dijo que hay “una intencionalidad de embarrar la cancha” por parte del Ejecutivo provincial y desmintió que la instalación de la Escuela Itinerante en la Plaza de Mayo esté relacionada a las elecciones que se desarrollarán en ese gremio el mes próximo.



“Llegamos con una expectativa que después, con el transcurso de la reunión, se fue modificando. Y es actuar de mala fe, porque cuando nosotros estábamos ahí, recién empezada la reunión, le habían entregado al periodismo una propuesta distinta a la que a nosotros nos daban en la mano para comenzar a debatir”, aseguró la dirigente.



En diálogo con radio El Mundo, Torre resaltó que la propuesta que desde la Provincia distribuyeron entre los periodistas “es mentirosa”, y denunció que en ningún momento a los gremios les prometieron que el sueldo promedio llegaría a los $ 19.520.



“Estamos en un 19% en tres etapas, y nos proponen ayer un 20%, en cuatro etapas. Con eso, vamos a llegar en septiembre a un sueldo inicial para un maestro de grado de $ 11.700, y el que tiene el máximo de antigüedad, $ 15.700. Entonces, no existe el promedio de $ 19.000”, sostuvo.



En ese sentido, calificó como “un mamarracho lo que les presentaron a los gremios y añadió que de los distintos adicionales que contiene la propuesta, “a los docentes jubilados no les toca nada porque no son remunerativos”.



“Hay una intencionalidad distinta, porque el año pasado tuvimos una discusión distinta. Hoy tenemos una reunión los gremios, pero ayer les dijimos que esto no alcanza, que es insuficiente, por lo que nos plantearon pasar a un cuarto intermedio. Lo que sí les dijimos que tienen que elevar esta semana la propuesta, elevarla en serio”, advirtió Torre.



Por otro lado, la dirigente sindical afirmó que existe “una intencionalidad de embarrar la cancha” por parte del gobierno bonaerense “y también de embarrar a algunas organizaciones sindicales” como el Suteba.



En ese sentido, descartó que la protesta que desde hace algunos días gremios nacionales llevan adelante en Plaza de Mayo esté relacionada a los comicios en ese gremio, que se celebrarán el mes que viene.



“La escuela itinerante no tiene nada que ver con las elecciones en Suteba, es minimizar lo que está pasando en el país, es pensar que en el resto de las provincias son todos tontos. Ya de (Roberto) Baradel no tienen más nada que decir, falta que digan que viola a una de sus hijas. Y lo digo con mucha amargura”, enfatizó.



Anoche, tras una nueva reunión paritaria, el gobierno bonaerense y los gremios docentes acordaron pasar a un cuarto intermedio, cuya fecha será definida hoy por la administración de María Eugenia Vidal.