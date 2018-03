Tras pedirle explicaciones, Carrió apoyó a Mauricio Macri

Luego de reclamar que Mauricio Macri muestre las pruebas de su desvinculación con el escándalo de ‘Papeles de Panamá’, Elisa Carrió salió ayer a defenderlo. La diputada mostró por la tarde a Telenoche la documentación de la AFIP que acredita que el jefe de Estado dijo la verdad con respecto a su participación en la sociedad Flag Trading Ltd. "Efectivamente, el Presidente no tenía por qué declararlo. Está en la declaración jurada de Franco Macri", agregó. Y explicó: "En realidad es un trading, es como un fondo de inversión para eventualmente hacer inversiones en otros lugares del mundo. El capital es de 1950 dólares a lo largo del tiempo, hasta el 2005. Esos directores, como las trading no están activas ni cobran sueldos". "Defiendo a este Presidente -continuó- lamentablemente puede haber una confusión porque está en ese directorio. Su dueño la declaró y no tiene movimientos y esto está ante la AFIP. Yo no hubiera hablado si no hubiera tenido las pruebas de la AFIP", concluyó.