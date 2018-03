Tras once años, la Argentina abandonó Telesur

Después de casi once años, la Argentina decidió desvincularse de la cadena Telesur, la señal multiestatal de noticias que emite desde Caracas, maneja el gobierno venezolano y se distribuye gratuitamente vía satélite a América, Europa y Asia. El ministro de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, confirmó ayer a la agencia oficial Télam la noticia adelantada por el diario La Nación, y reveló que la decisión fue adoptada a raíz de que nuestro país no tiene ninguna participación en los contenidos de la señal regional. Tampoco venía participando en su gerenciamiento. La novedad implica que Telesur dejará de emitirse en la plataforma estatal Televisión Digital Abierta, y al no ser más estatal tampoco será de inclusión obligatoria en las grillas.