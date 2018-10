Tras las quejas del campo, negociarán moderar la suba de Bienes Personales

La decisión de subir el mínimo no imponible de Bienes Personales y eliminar la exención que se aplica a los establecimientos agropecuarios acordada la semana pasada en la Comisión de Presupuesto de Diputados impacta de lleno en el sector agropecuario que no tardó más de dos horas de conocido el dictamen en mostrar su descontento.

A pesar de que la definición había sido consensuada en la Comisión entre el oficialismo y la oposición, al punto que se había estimado que el Ejecutivo iba recaudar $ 35.000 millones más de los cuales casi el 80% los iba a cobrar en 2019, y que parte de ese monto que quedaba en las arcas nacionales se iba a utilizar como moneda de cambio, durante el fin de semana el bloque de diputados de Cambiemos definió modificar el rumbo.

"Estimados. Les aviso que estamos buscando una solución para el tema de Bienes Personales para inmuebles rurales. La baja de alícuota que propuso Pablo Torello es un gran paso pero la verdad es que no hay más margen para seguir subiéndole impuestos al campo. Son el sector que más ha puesto en todos estos años y que ahora se bancó una suba de 12 puntos adicionales de retenciones. Les pido lleven tranquilidad al sector para los que hablen con ellos. Y avisen a las autoridad de sus respectivos partidos. Gracias y saludos".

Este mensaje de whatsapp circuló en los celulares de los diputados del bloque oficialista durante el fin de semana, marcando lo que será un cambio de posición. A pesar de esto, los plazos siguen como fueron establecidos y, frente a la posibilidad de un nuevo retraso, la estrategia legislativa trazada para impulsar este cambio es discutirlo el miércoles en el recinto.

"La intención es el martes tener dictamen del presupuesto y el miércoles tratar Bienes Personales en el recinto", explicó a El Cronista una alta fuente de la bancada oficial. "La intención puede ser que el impuesto quede como pago a cuenta de Ganancias, como era cuando tenían hasta este año el de Renta Mínima Presunta", agregó.

El único inconveniente que presenta la estrategia oficial es que puede no contar con los votos necesarios para la modificación del dictamen en el recinto. Frente a esto, las fuentes consultadas explicaron: "entendemos que contamos con los votos" del PJ para poder llevarlo adelante. "No vamos a hacer nada que no esté consensuado", agregaron.

En un escenario de frazada corta como el actual, cualquier modificación de impuestos deja heridos a la vera del camino, y a veces hasta un conflicto en puerta. Es lo que parece haber fraguado esta semana con la discusión en el Congreso a raíz de la eliminación de la exención en Bienes Personales para inmuebles rurales productivos.

Esta propuesta del Gobierno es el último eslabón de una saga que incluye la reimplantación de derechos de exportación en septiembre a todos los bienes primarios e industriales, y servicios -más allá del complejo sojero-, la importante baja de reintegros a la exportación (66% en promedio), la posibilidad de incrementar hasta 33% las retenciones a la soja en el Presupuesto 2019, el aumento de la valuación fiscal de las propiedades, que impacta en Bienes Personales.

En este contexto, viene creciendo la presión de las bases en las entidades rurales, pidiendo consensuar alguna respuesta, que podría ir desde asambleas de productores, hasta movilizaciones e incluso medidas de fuerza. En principio, las entidades agropecuarias están consultando a sus socios para determinar el impacto que tendría en cada sector.

Desde las entidades del campo confirmaron a El Cronista, que se iniciaron gestiones para ser recibidos por el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Echevehere; y los ministros de Producción, Dante Sica; y el titular de Interior, Rogelio Frigerio. Esperan ser recibidos esta semana, quizás a partir del jueves cuando Echevehere vuelva de París, donde participa de la SIAL 2018, una de las ferias de alimentos más importantes del mundo.