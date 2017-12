Tras la polémica, Moreau se cruzó con Bazán

La polémica que generó tanto la brutal agresión al periodista del Grupo Clarín Julio Bazán, durante la manifestación el pasado lunes frente al Congreso mientras se votaba la reforma previsional, como los posteriores dichos y justificaciones del hecho por parte del diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, enfrentó hoy a ambos protagonistas en un cruce radial. Pero lejos de serenarse la polémica continuó.

Esta mañana, en diálogo con radio Mitre, el diputado nacional se mantuvo en su posición y detalló que “la respuesta la da el propio Bazán cuando dijo que hay un hecho nuevo que nunca había vivido, al referirse al hecho nuevo de la cacería a periodistas. Efectivamente es un hecho nuevo, que emerge por el aliento que grupos periodísticos sobre todo de una gran envergadura dieron en estos últimos años a las confrontaciones, a la grieta, a buscar en la calle resolver problemas que había que resolver en otro ámbito”.

“Probablemente se apoyaron en que esos grupos querían imponer su punto de vista en algunas materias como la ley de medios o desestabilizar gobiernos. Eso provocó poner a los periodistas en un lugar en el que no debían”, agregó.

Y agregó: “Un grupo que un tiene más de doscientos y pico de licencias de radio y televisión tiene una responsabilidad social que excede la mía y la de mucha gente en la Argentina, y por lo tanto no debió haber alentado un clima de esta naturaleza”.

Sin embargo, dijo que “hay que condenar a los inadaptados que llevaron adelante esto”. Pero que “no hay que hacerlo solamente en el caso de Bazán. No hay periodistas de primera y de segunda. Ese mismo día un fotógrafo de Página 12 recibió diez balazos de goma”.

“Tienen que ser todos visibles sobre todo cuando son víctimas de la represión estatal que es más condenable aún de los inadaptados”, amplió.

“Hay una mirada sesgada que hace muy mal porque viene acompañada de la idea de que solamente un tipo de periodismo debe ser defendido y otro tipo de periodismo debe ser ignorado”, sostuvo Moreau, quien en el inicio de su carrera fue periodista.

“No solamente hago política, he pasado por el periodismo también. El periodismo no es absolutamente independiente, no es aséptico, y que tiene que tener compromisos con valores. El problema es cuando las empresas periodísticas tienen compromisos con negocios”, señaló el legislador.

Al finalizar, dijo, dirigiéndose a Bazán que fue “fue víctima de un grupo de inadaptados. Espero que los identifiquen. Usted decía que veía que el periodismo era actor o elemento de cacería... Yo ratifico eso, es un elemento nuevo, y muchas veces tiene que ver con el aliento que le dieron a las situaciones de violencia callejera entre otros no solamente los inadaptados, sino algunas empresas periodísticas que pusieron en el centro de la cuestión el escrache, el aliento al insulto”.

Cuando llego el turno de expresarse de Bazán, dijo : “Opino que en este momento tan complicado que estamos viviendo el diputado Moreau perdió una excelente oportunidad de echarle agua al fuego de la violencia. En cambio le echó nafta. Lo que él hizo, aplaudido en el transcurso de su discurso por la bancada de diputados justicialistas... A mí intentaron matar, en vez de bajar un mensaje de paz, de conciliación, lo que hizo fue una incitación a la violencia. Si dice que yo fui víctima de mi medio, qué van a pensar los fanáticos. Se le puede pegar a los periodistas de TN porque la culpa es de TN”.

“Condena a los inadaptados pero al mismo tiempo le abre la puerta a la violencia”, aseveró.

“La sociedad necesita sentirse amparada por las instituciones, por los funcionarios. Yo no me siento protegido por estas expresiones irresponsables de Moreau que incitan a la violencia, que incitan a pegar a los periodistas de TN”, apuntó el periodista.

“La violencia se tiene que condenar sin peros, sin justificaciones”, agregó Bazán. “Yo voy a seguir trabajando, no voy a permitir que los violentos me saquen de la calle”.