Tras la escalada del dólar, Batakis lanzó: “No pondría un cepo cambiario" La ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires resaltó que Argentina no genera los dólares suficientes para poder pagar la deuda. Destacó que hay distintas formas para preservar las reservas pero remarcó que no usaría la práctica que utilizó el kirchnerismo.