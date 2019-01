Tras la devaluación, exportaciones con tendencia a la primarización

La fuerte depreciación del peso en 2018 disparó los niveles de inflación a cerca del 47% en 2018, sin embargo, entre los efectos benéficos de la devaluación se cuenta el impulso de la mayor competitividad cambiaria a las exportaciones argentinas.

La última edición del Monitor de Exportaciones, un informe mensual que realiza la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior (AAICI), señala que en noviembre las ventas externas se incrementaron 14,5% y llegaron a u$s 5.345 millones. Así, en los primeros once meses de 2018 aumentaron 4,5% interanual, registrando un monto acumulado por encima de u$s 56.300 millones.

El informe destaca el impacto positivo de la devaluación en las economías regionales, con incremento de las exportaciones de nueces de nogal (84%), porotos comunes (16%) y aceitunas (9%), por citar algunos ejemplos.

Mucho más interesante es el caso de la carne bovina, que en noviembre tuvo un salto de 74% en términos internanuales, y ya acumula 19 meses consecutivos de crecimiento. Las exportaciones de productos lácteos también tuvieron una recuperación, con ventas externas de leche en polvo creciendo 73% y de quesos en torno al 62%.

"Si la cosecha no falla y el contexto global no nos vuelve a jugar una mala pasada, en 2019 vamos a ver un crecimiento de las exportaciones con sectores y cada vez más empresas que a lo largo de los últimos cuatro años se fueron integrando al mercado internacional. Por eso 2019 es el Año de la Exportación", aseguró Alejandro Wagner, Director de Comercio Internacional de la Agencia.

La luz amarilla, no obstante, se enciende al observar el perfil exportador. Según datos del monitor, el segmento que más que creció en noviembre fue Combustible y Energía, con exportaciones por u$s 528 millones y un incremento de 63,5% en los últimos doce meses. Por su parte, las exportaciones de Productos Primarios, que representan 22% del total exportado en los primeros once meses de 2018, crecieron 31%, hasta alcanzar los u$s 1165 millones.

En contraste, los productos manufacturados de origen industrial, que explican uno de cada tres dólares exportados por el país con fuerte participación del complejo automotor y autopartista, crecieron en noviembre un 9%, hasta alcanzar los u$s 1865 millones, mientras que los productos de origen agropecuario, que son 37,5% del total, incrementaron sus exportaciones un 3% en noviembre, totalizando exportaciones por u$s 1787 millones.