Tras la denuncia por violación, Alperovich llegó al país para ratificar su licencia en el Senado

El senador nacional José Alperovich llegó hoy a la Argentina tras haber pasado unas vacaciones en Estados Unidos en medio de las cuales fue denunciado por una sobrina que lo acusó de abuso sexual.

El referente del PJ tucumano aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini" a las 6.42 a bordo del vuelo 7821 de Latam, proveniente de la ciudad de Miami, y se retiró de la terminar aérea por un sector exclusivo para evitar tener contacto con la prensa que lo aguardaba en el lugar.

El ex gobernador regresó de sus vacaciones el mismo día en el que el Senado debe tratar su pedido de licencia, el cual fue motivado por la denuncia que hizo una sobrina suya y empleada de la senadora Beatriz Mirkin por supuesto abuso sexual.

La presentación judicial fue realizada por la joven de 29 años tanto en Tucumán como en la Capital Federal: "Durante un año y medio, mi tío José Alperovich violentó mi integridad física, psicológica y sexual", dice la carta que la denunciante publicó a través del colectivo #NoNosCallamosMás.

"No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirla, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe", señala la misiva que escribió la joven.

"El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quien fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él", describió.

Ante la acusación, el tucumano se defendió en las redes sociales y aseguró que se trataba de una "infamia" y una imputación "absolutamente falsa", al tiempo que presentó un pedido de licencia sin goce de sueldo en la Cámara Alta.



El planteo de Alperovich sería tratado este miércoles por la Cámara alta, antes de la jura de los nuevos legisladores: el exmandatario norteño presentó el pedido de licencia pero no lo firmó, por lo que en el Senado esperan que ingrese un documento ratificatorio para aprobarlo en la sesión prevista para la tarde, según confirmaron fuentes de la Secretaría Parlamentaria a Noticias Argentinas.

He tomado conocimiento por los medios de las denuncias radicadas por Florencia León .

Al respecto, deseo negar enfáticamente los hechos que denuncia. Cuento con numerosas pruebas y testigos que demuestran mi inocencia y la verdad. — José Alperovich (@JAlperovichOk) November 22, 2019

De esta manera, la licencia para el ex gobernador de Tucumán sería sometida a votación antes de que se aprueben los pliegos de los 24 legisladores electos a los que les tomará juramento la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Si bien al tomarse licencia el senador continuará teniendo fueros (lo que le da inmunidad de arresto) esta condición no impide que la causa judicial siga su curso hasta la sentencia, mientras no exista un impedimento de otra índole.