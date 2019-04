Tras inflación de 4,7%, analistas llevan al alza previsiones para 2019

La inflación de marzo superó con creces todos los pronósticos y se ubicó en 4,7%, la más elevada desde octubre, cuando marcó 5,4%, tras la corrida cambiaria de agosto y septiembre. Con esta suba, en los primeros tres meses del año el IPC trepó a 11,8% y, en los últimos 12, alcanzó los 54,7%, según difundió ayer el Indec.

Así, mientras que algunos analistas ya subieron, una vez más, sus pronósticos de inflación para 2019, otros aún mantienen sus proyecciones pero "con riesgo al alza", según contaron.

El dato difundido ayer por el Indec marcó que, como en otros marzo, lo que más subió fue educación, un 17%, de la mano del inicio de clases. No obstante, hubo aumentos pronunciados en prendas de vestir y calzado, con un 6,6% de incremento, y en tercer lugar, un rubro sensible por el impacto social, alimentos y bebidas no alcohólicas, con un 6%.

En la composición del indicador de pobreza, que en la Argentina se mide según niveles de ingreso, la suba de alimentos va a tener un efecto negativo en el primer trimestre: trepó 15,8%, por arriba del IPC, que marcó 11,8% en el mismo período.

A su vez, en la comparación de los últimos 12 meses, la inflación en alimentos lideró los incrementos: quedó segunda, con 64%, sólo superada por las subas de transporte, que llevaron el rubro a 67,5%.

Desde LCG sostuvieron que el aumento de alimentos y bebidas volvió a determinar la aceleración de la variación de la inflación núcleo: la core se movió en línea con el IPC general, un 4,6%.

Según identificaron en esta consultora, lácteos y carnes registraron las mayores subas dentro de alimentos durante marzo (8% y 6% mensual, respectivamente). A su vez, la carne vacuna acumula un aumento del 21% desde que empezó el año, lo que explica en 4 puntos porcentuales la suba de alimentos, que trepó un 25% en ese período, y 0,7 punto porcentual del aumento del Índice General. "Esta suba de alimentos (16% en tres meses) indudablemente se reflejará en un deterioro de los indicadores socioeconómicos", reconocieron.

El IPC de marzo, de 4,7%, se desglosa en aumentos de 4,8% en la región GBA (Capital Federal y conurbano), con picos de 5,1% en el noroeste (en la región más pobre del país, de hecho), y mínimos de 4,3% en la Patagonia.

El lunes Mauricio Macri había reconocido que la inflación de marzo iba a tocar un pico. Pero nadie esperaba que llegara a trepar al 4,7% en marzo. De hecho las consultoras esperaban entre 3,7% y 4,2%, por lo que el dato oficial sorprendió.

Con el IPC de marzo por arriba de lo previsto, en LCG subieron sus perspectivas de inflación para 2019 a 40%, desde 38,3%. "Preocupa la posibilidad de espiralización de la inflación que se podría desencadenar debido a mecanismos de propagación sustentados en una fuerte indexación que existe en la red de contratos de nuestra economía. Nuevas tensiones en el mercado cambiario no se pueden descartar y eso podría dar inicio a un régimen de funcionamiento de la economía en un nivel de inflación aún más alto que el actual", advirtieron.

Juan Ignacio Paolicchi, EcoGo, contó que esperaban 37% hace dos semanas, que estaban en 40%, y ahora la empezaron a corregir a 40,5%. "Abril, difícilmente, dé por debajo de 3,5%, tras el dato que se conoció de marzo", sostuvo. "Hay que ver la reacción frente a los anuncios de Guido Sandleris (que dejó inmóvil el techo de la zona de no intervención en $ 51), que da cierta señal a los precios", razonó.

También Fausto Spotorno, de Orlando J. Ferreres y Asociados, dijo que con el IPC de marzo esperan una inflación para este año de casi 40%.

Gabriel Zelpo, de Elypsis, dijo que mantienen su previsión de 38% para el año (la habían subido desde 34%) por ahora, "con riesgo al alza". También Matías Rajnerman, de Ecolatina, sostuvo que la inflación de 39% para 2019 la dejan en ese número, expectantes de ver el impacto de los anuncios del BCRA de ayer (ver FyM).

La inflación en el Gobierno de Mauricio Macri, lejos de aminorar, se mantiene. Así, con los incrementos que se conocen desde diciembre de 2015, cuando asumieron en funciones, y los pronósticos para los próximos meses, desde EcoGo proyectan que va a terminar con una inflación acumulada de 270% en cuatro años.