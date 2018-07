Tras el revés judicial, Vidal apela el fallo y convoca a los docentes

Tras un revés judicial en su puja con los docentes, la gobernadora María Eugenia Vidal reunirá hoy a su gabinete para definir cómo negociará con el gremio que lidera Roberto Baradel, que reclama un aumento salarial del 30%. La mandataria va a convocar a los sindicatos del sector la próxima semana mientras hoy presentará una apelación al fallo del Tribunal de Trabajo 1 de La Plata.

La justicia bonaerense ordenó que en un plazo de cinco días convoque a los gremios docentes apara discutir las paritarias salariales, tras casi tres meses sin negociaciones. Este es un revés para Vidal, quien desde que comenzó el año se prepara para un conflicto largo con los docentes. En esa línea, la Provincia hoy apelará el fallo en primera instancia. "Seguro que lo revocan", dijo confiado un funcionario bonaerense.

Ante este escenario, Vidal convoca hoy a su gabinete. Allí estará el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, su par de Trabajo, Marcelo Villegas, el ministro de Educación, Gabriel Sánchez Zinny, entre otros. Tras esa reunión, la gobernadora planea anunciar una actualización del sueldo docente "para que no pierdan contra la inflación", según sostienen en La Plata. El Gobierno bonaerense comenzó a pagar un adelanto a cuenta a los docentes, que con el aumento del 2% que se paga con el sueldo de junio llega a una recomposición del 10%. En la reunión de gabinete de hoy definirán a cuánto estirarán esa suma. Esta es la estrategia que viene desarrollando la mandataria, al no cerrar las paritarias, e ir actualizando el salario con sumas que no son remunerativas, por lo que evita el peso de las cargas de la seguridad social.

Tal como dictó la Justicia, la gobernadora va a convocar a los sindicatos docentes para la próxima semana. Los magistrados advirtieron que "en caso de incumplimiento" por parte del Gobierno provincial se aplicarán "sanciones conminatorias". La puja se va a tensar aún más porque los gremios ya avisaron que no van a reanudar las clases después de las vacaciones de invierno, si no llegan a un acuerdo con la Provincia. Ese no es el escenario que tiene previsto la gobernadora en el corto plazo.

Pero ahora la Provincia deberá recalcular ya que la justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el Frente de Unidad Docente (FUD), cuando solo queda un día para el inicio de las vacaciones de invierno. La última reunión paritaria convocada por la administración de María Eugenia Vidal fue el 20 de abril, durante la cual los gremios rechazaron la propuesta oficial, que fue un 10% en el primer semestre con revisión en julio, más $ 3000 de presentismo también en los primeros seis meses.

Por su parte, el secretario general del sindicato bonaerense Suteba, Roberto Baradel, anunció que el gremio pedirá un aumento salarial del 30% y advirtió que podrían reanudarse los paros en las escuelas tras las vacaciones de invierno.

El titular del Suteba dijo que el gremio va a pedir ese incremento con cláusula gatillo, tras conocerse el fallo judicial que obliga al gobierno bonaerense a convocar a paritarias. "Si no nos convocan vamos camino al no inicio del ciclo lectivo después de las vacaciones de invierno", advirtió el titular del mayor gremio docente bonaerense. "La gobernadora no quiere recibirnos y tuvo que esperar a una orden judicial y sufrimos un abandono total por parte del gobierno de María Eugenia Vidal", señaló.