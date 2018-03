Tras el éxito de la emisión soberana, las provincias apuran colocaciones de deuda para financiar obras

Las colocaciones totales de las provincias oscilarán entre los u$s 3500 y u$s 4000 millones

Tras el éxito de la colocación de deuda del gobierno nacional por u$s 16.500 millones a una tasa promedio del 7,2% anual, ahora será el turno de las provincias. Resuelto el problema con los fondos buitre –a los que se les pagará mañana– y, en consecuencia, el default técnico, las jurisdicciones activarán las emisiones de títulos que tenían en carpeta para financiar obras de infraestructura. Algunas lo harán en las próximas semanas, mientras que otras esperarán al segundo semestre, confirmaron a El Cronista fuentes provinciales y del mercado.

"La emisión de la Argentina en término de tasa fue menor a la esperada y también la demanda superó las expectativas. En este contexto, hay un gran apetito y hay que aprovecharlo. Lo lógico sería que las provincias se apuren, ya que deberían poder colocar deuda a un costo anual de entre 8% y 8,5% y en total se puede prever que las emisiones totales oscilen entre los u$s 3500 y u$s 4000 millones", afirmó el economista jefe de Puente Hermanos, Alejo Costa.

Las que están más próximas son Córdoba, Santa Fe, Chubut, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires ya colocó a comienzos de marzo deuda por u$s 1250 millones y todavía tiene margen para hacer nuevas emisiones. Fuentes bonaerenses precisaron que saldrán nuevamente al mercado en el segundo semestre.

En el caso de la jurisdicción que gobierna Juan Schiaretti, los trascendidos indican que saldría al mercado para buscar u$s 1000 millones, en tanto que Santa Fe hará lo propio por u$s 500 millones. En ambos casos, los fondos obtenidos se utilizarán para obras. En el caso de Córdoba, tiene que pagar un bono con vencimiento en 2017, pero por ahora las fuentes consultadas indicaron que no saldría a recomprarlo (necesitaría de u$s 600 millones).

Santa Fe, en tanto, enviará en los próximos días a la Legislatura un proyecto de ley para lograr la autorización de la emisión de bonos por u$s 500 millones con sus respectivas condiciones, por lo que luego de esa aprobación, el gobierno de Miguel Lifschitz avanzará con su objetivo. El ministro de la provincia, Gonzalo Saglione, afirmó que en los últimos meses avanzaron con la definición del instrumento y tuvieron reuniones con inversores en las distintas conferencias internacionales (FMI, BID), por lo que "la expectativa es que la Legislatura le dé tratamiento rápido al proyecto para aprovechar la ventana que se abrió a partir de la emisión nacional". Los fondos serían para obras viales, de saneamiento y la construcción de nuevas cárceles, escuelas y hospitales.

Chubut también está a un paso de salir a colocar deuda, tras el intento fallido de meses atrás. De hecho, el gobernador Mario das Neves firmó el martes el decreto que autoriza al Ministerio de Economía a llevar a cabo las operaciones crediticias necesarias para obtener en el mercado internacional fondos por hasta u$s 650 millones.

Mendoza, a su vez, saldrá a la plaza financiera externa para conseguir u$s 500 millones, que serían destinados fundamentalmente a cubrir el déficit fiscal. Lo anticipó el gobernador Alfredo Cornejo, al plantear tiempo atrás que la provincia necesita cubrir ese rojo con endeudamiento internacional.

Si bien en el mercado mencionan a Neuquén como otra de las provincias próxima a emitir deuda, fuentes del gobierno provincial consignaron que “está en evaluación”, aunque no hay certezas aún. Lo cierto es que la jurisdicción había obtenido la aprobación de la Legislatura para colocar deuda por u$s 350 millones y sólo emitió u$s 100 millones, por lo que el gobierno de Omar Gutiérrez tiene margen para salir al mercado para obtener u$s 250 millones adicionales.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires tiene la habilitación por ley para emitir u$s 500 millones para obras de infraestructura y realizar además un canje de u$s 390 millones del bono tango que vence el año próximo. “"Después de que el gobierno nacional haya resuelto el tema deuda, para nosotros se abre un panorama muy positivo, aunque tenemos la posibilidad de definir en qué momento salir al mercado porque la Ciudad tiene superávit operativo y no tenemos una necesidad financiera urgente para empezar las obras"”, enfatizó una fuente del gobierno porteño. No tienen, por ende, una fecha definida para la emisión. Junto con eso saldrán a hacer el canje o la recompra del tango.

La fuente agregó que no tienen previsto una operación nueva por el momento, aunque sí las renovaciones de bonos locales por $ 460 millones que vencen este año. El resto de las provincias podrían emitir deuda en el mercado local para financiar sus déficits corriente, indicaron fuentes del mercado.