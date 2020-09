Tras el escándalo en diputados Alberto recibió a Massa y le encargó reabrir el diálogo con la oposición

Cruzada por tensiones entre las dos principales bancadas, la Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de ayer la ley que busca ofrecer un salvataje al turismo, uno de los sectores más golpeados por la pandemia, y le dio media sanción a una modificación de la Ley de Régimen Federal de Pesca que endurece las penas a la pesca ilegal en el Mar Argentino.

El bloque de Juntos por el Cambio impugnó la sesión y ayer se preparaba para judicializarla, a fin de que sea declarada nula. Y en medio de toda la polémica, Sergio Massa, el titular del cuerpo, presentó una denuncia en la Justicia por amenazas de muerte y acusó directamente a la oposición de haber divulgado su número de teléfono.

La escandalosa sesión hasta provocó un llamativo equívoco del presidente Alberto Fernández que, en su discurso en el acto por el Día de la Industria, lamentó que en Diputados no se pudo discutir la iniciativa orientada al sector turístico, cuando el proyecto efectivamente fue discutido y aprobado en la sesión.

Pero al cierre de esta edición, el mandatario recibió fuera de agenda a Massa y el jefe del bloque del FdT, Máximo Kirchner, en la residencia de Olivos para pedirles retomar el diálogo con la principal bancada opositora y así evitar la impugnación, confiaron voceros oficialistas. Con ese propósito, Massa se reunirá hoy con los jefes del interbloque de JxC, Mario Negri y Cristian Ritondo.

En sintonía con el planteo presidencial, en JxC apostaban también a un canal de diálogo con Massa para intentar destrabar la polémica. Solo si esa gestión no prospera, avanzarían con el plan para impugnar la sesión judicialmente, indicaron voceros de la oposición.

En ese contexto, Massa presentó ayer una denuncia judicial a raíz de los cientos de mensajes de tono amenazante contra su figura y su familia que recibió durante la madrugada en el marco de la sesión de Diputados. "Voy a tener que cambiar mi celular porque se ve que algunos de los que se fueron del recinto repartieron mi número y me están mandando mensajes. La verdad qué nivel bajo el de algunos dirigentes", acusó.

El martes, luego de que el oficialismo y JxC no se pusieran de acuerdo sobre la modalidad de la sesión -el protocolo que regulaba las sesiones virtuales estaba vencido y la oposición se negaba a prorrogarlo sin cambios-, Massa tomó la decisión, con el aval de buena parte de los bloques, de refrendar el protocolo y celebrar una nueva sesión virtual.

Aduciendo que esta decisión no había sido "consensuada", JxC consideró que la única forma legal de sesionar era de forma presencial. Así fue que, los más de 90 diputados que se habían apersonado en el Congreso se hicieron presentes en el recinto para ocupar sus bancas. Aún así, fueron considerados ausentes, por no conectarse a la plataforma que se utiliza en las sesiones virtuales, y no pudieron participar del debate de las leyes ni votar.

En la sesión, que se extendió durante la madrugada, la Cámara sancionó la ley de reactivación de la actividad turística que beneficiará a 470 mil trabajadores y que, para su puesta en marcha, el Estado destinará $ 70 mil millones.

El diputado oficialista Gustavo Fernández Patri destacó la creación de un bono vacacional por el que el Estado nacional va a financiar el 21% de los paquetes vacacionales. Así como también, remarcó que "se brinda un paquete de preventa que significa que el Estado nacional va a invertir $ 16.000 millones para que quienes compren un paquete turístico este año puedan tener un bono extra del 50% de esa inversión para utilizarlo nuevamente en turismo".