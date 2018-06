Tras el acuerdo, Macri arrancó con la negociación del recorte en las provincias

Con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el mensaje de apoyo internacional, el Gobierno busca convencer a los gobernadores que otorguen las herramientas que pide el presidente Mauricio Macri en la elaboración del Presupuesto 2019, un proyecto que llegará con un fuerte ajuste en el ítem inversiones de capital y que pegará de lleno en las obras públicas.

Aunque ayer el Ejecutivo quiso mostrar una foto de unidad con los jefes de los estados provinciales en el CCK (a la que faltaron bastantes), la decisión es negociar "uno a uno" y la inauguración de estos encuentros con Macri la hizo el cordobés Juan Schiaretti.

El mandatario, uno de los que no participó de la foto de grupo en el CCK, estuvo 40 minutos en Casa Rosada y se retiró con gesto adusto y sin hacer declaraciones a la prensa. Hermetismo que también reinó en Balcarce 50 a la hora de dar a conocer detalles de la reunión.

Pero no fue el único que pasó ayer por la sede gubernamental. El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio (que también participó del encuentro con Schiaretti) se reunió con los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; de Formosa, Gildo Insfrán, y de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Según explicaron desde el despacho del ministro, fueron "reuniones de seguimiento, fundamentalmente gestión de obra pública, inversiones, desarrollo de Vaca Muerta, de las economías regionales y la continuidad de la promoción industrial en la Isla", entre otras cosas.

Ninguno fue recibido por Macri. Ni siquiera el mendocino Cornejo que, además, es el presidente de la UCR.

Los gobernadores, en especial los justicialistas, están a la expectativa. En público aseguran que darán las herramientas que el Ejecutivo pide pero, en privado, señalan que el gobierno central "no pone nada sobre la mesa".

Pero, además, la preocupación también está presente en el corto plazo. "Lo que está en marcha se seguirá haciendo a un ritmo más lento, el problema lo vamos a tener con lo que había que licitar en el segundo semestre", explicaron a El Cronista desde la administración de una provincia aliada a la Rosada.

Este análisis lo hacen propios y ajenos. "Está todo pisado. No sabemos qué piensan hacer ni cuándo van a girar los fondos de los programas que adeudan. Las provincias nos comprometimos con el pacto fiscal que es algo previo al Fondo, hicimos el esfuerzo y ahora nos están pidiendo acompañamiento a cambio de nada", señalaba un gobernador a la salida del Centro Cultural Kirchner.

Pero no fue el único que hizo catarsis. Mientras algunos hicieron su pasaje por Balcarce 50, otros aprovecharon para visitar distintos despachos oficiales y empresarios. Uno de los que se reunió en las inmediaciones de la Plaza de Mayo también se despachó contra el Gobierno y apuntó al equipo económico. "No está claro dónde van a ajustar. Tiene un equipo económico muy desgastado, que si no vio venir este lío que derivó en ir al FMI ¿qué garantías hay de que no vean otro?", explicaba.

"No hay fondos, Vialidad debe en todas las provincias y sólo hacen rutas. ¿Qué van a hacer el año que viene?", se quejó.