Tras casi 40 mociones de privilegio, Diputados inició el debate de la reforma previsional

La Cámara de Diputados continúa el debate sobre la reforma previsional, mientras en las revueltas e incidentes violentos se trasladaron de las inmediaciones del Congreso a la intersección de 9 de julio y Av. de Mayo.

Casi cinco horas después de iniciada la sesión los legisladores comenzaron a debatir el proyecto que modifica la fórmula por la que se calcula el aumento de las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El retraso se debió a las casi 40 mociones de privilegio que solicitaron los diputados así como un cuarto intermedio pedido por el FpV-PJ ante los incidentes en el exterior del Congreso. Monzó reunió a los presidentes de bloque en un salón contiguo mientras realizaba consultas al Poder Ejecutivo sobre la continuidad del encuentro. La orden fue seguir adelante con la sesión.

Cruces en una tarde caliente

Previo a comenzar a debatir la reforma previsional, el jefe del bloque del FpV-PJ, Agustín Rossi, acusó a la diputada de Cambiemos Elisa Carrió de haber sido “funcionaria de la dictadura” en el Chaco, y luego la líder de la Coalición Cívica le contestó que cuando él era ministro de Defensa, tuvo como jefe del Ejército a César Milani, procesado por delitos de lesa humanidad.

El virulento intercambio se inició cuando Rossi tomó la palabra para formular una cuestión de privilegio, momento en que Carrió, a modo de protesta, se levantó de su banca para no escucharlo.

“Vos andate tranquila. Total, ¿para qué te queremos? Te hubieras ido cuando eras funcionaria de la dictadura en el Chaco. Mientras que a nuestros compañeros los mataban en (la masacre de) Margarita Belén vos eras funcionaria de la dictadura en el Chaco”, disparó.

La respuesta llegó por Twitter, cuando Carrió ya se había retirado del recinto: “Habla Rossi, quien tuvo como jefe del ejército a Milani, hoy preso por crímenes de lesa humanidad”.

Habla Rossi, quien tuvo como jefe del ejército a Milani, hoy preso por crímenes de lesa humanidad — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 18 de diciembre de 2017

En su discurso, Rossi embistió contra la bancada oficialista por haber denunciado penalmente a diputados opositores por haber alterado el clima en el recinto y provocado intencionalmente el fracaso de la sesión del jueves pasado para tratar la reforma previsional.

Luego recordó que siete diputados opositores recibieron distintos tipos de lesiones el jueves pasado por parte de efectivos de Gendarmería “durante el criminal operativo de represión que diseñó la ministra Patricia Bullrich propia de su mentalidad enfermiza”, y se quejó de que ningún legislador oficialista se solidarizó.

También el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau criticó a Carrió al señalar que “la República que pregona la diputada es la de la represión, es la que mete presos a opositores y deporta extranjeros”, a lo que la líder de la Coalición Cívica respondió por la red Twitter y lo acusó de “ser parte del golpe del 2001”, cuando fue derrocado Fernando de la Rúa.

Moreau fue parte del golpe en 2001 cuando me ofrecieron ser Ministro de Justicia. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 18 de diciembre de 2017

Las prostitutas de Macri

Por su parte, la diputada nacional del Frente para la Victoria-PJ María Emilia Soria calificó a los gobernadores que acordaron con el Poder Ejecutivo el respaldo a la reforma previsional como “prostitutas del Gobierno de (Mauricio) Macri”.

“A mí me da vergüenza que hoy hayan arrastrado a gobernadores justicialistas a sentarlos a sacarse una foto. Me da vergüenza que esos gobernadores se digan peronistas. Esos gobernadores no son peronistas, son prostitutas del Gobierno de Macri”, disparó.

La rionegrina siguió arremetiendo contra los mandatarios provinciales, de quienes dijo que “vinieron acá y cambiaron los votos de sus jubilados, de sus provincias”.

Quórum cómodo

El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió esta tarde el quórum para iniciar la sesión especial convocada para analizar el proyecto de reforma previsional que impulsa el Gobierno.

Los 129 necesarios para iniciar el debate se reunieron pasadas las 14:10, en momentos en que se producían incidentes en las inmediaciones del Congreso.

El acuerdo alcanzado el pasado viernes entre funcionarios nacionales, gobernadores y diputados consiste en sancionar la ley que modifica la fórmula por la que se calcula el aumento de las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) para que luego el presidente Mauricio Macri firme un decreto que establezca un bono que será de alrededor de 700 pesos para quienes ganen menos de diez mil pesos.

El bono tendrá el objetivo de compensar a “jubilados y pensionados con haberes inferiores a los 10.000 pesos y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo” por el desfase entre la fórmula actual y la nueva que impulsa el Gobierno, es decir, por los meses que no son tenidos en cuenta en el proyecto de ley.

El encuentro para intentar destrabar el proyecto de ley fue promovido por el oficialismo luego de que se levantara la sesión del jueves en un escandaloso marco, que incluyó serios incidentes en las afueras del Congreso y gritos, empujones e insultos dentro del recinto.

Para hoy estaba prevista una conferencia de prensa de los gobernadores, pero a último momento se canceló y se limitó la demostración de respaldo a una foto junto a funcionarios nacionales.