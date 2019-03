Tras acuerdo por los autos, el Gobierno negocia ahora vender alimentos a México

En la noche del martes el Gobierno dio la puntada final al acuerdo automotor con México (ACE-55), que establece la extensión del sistema de cupos hasta 2022, con un incremento de un 10% en el monto global a exportar sin arancel este año y del 5% en el monto de 2020 y 2021.

El nuevo acuerdo reemplaza al Protocolo V del ACE-55, que establecía el marco en el que se desenvolvía hasta el martes el acuerdo automotriz entre Argentina y México. A partir de ahora podrán venderse vehículos libres de arancel por un valor de u$s 701 millones durante 2019; u$s 737 millones en 2020 y u$s 774 millones en 2021. "Esto representa un incremento con respecto al cupo actual del 10% en 2019 y del 5% adicional en 2020 y 2021", indica un comunicado del Ministerio de Producción y Trabajo.

Pero la negociación, que siguió los lineamientos trabajados por el ministro de Producción, Dante Sica, y la secretaria de Economía de México, Graciela Márquez Colin, tras el encuentro mantenido el pasado 6 de febrero en México DF, incluye también una revisión del ACE 6. Este Acuerdo de Complementación Económica establece un mejoramiento de las condiciones de acceso al mercado mexicano de los productos argentinos.

"Después del acuerdo automotriz con México podemos cerrar la negociación para la exportación de alimentos y que esperamos este concluido para noviembre próximo", consideró Sica durante una presentación que realizó ayer en el hotel Sheraton Libertador, al que acudió como orador principal del almuerzo mensual del Rotary Club Buenos Aires.

"La expectativa del Gobierno argentino es que, como resultado de esta negociación, hayamos establecido las bases para una renegociación ambiciosa del ACE 6, que equipare las condiciones de acceso a mercado de los productos argentinos con alto potencial exportador a México, con las que ya gozan las importaciones de este país en Argentina", afirmó la secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, al referirse al resultado de la negociación con ese país.

Pese al entusiasmo que generó la fumata blanca lograda en el intercambio comercial administrado del sector automotor, en especial por la postura inicial del gobierno mexicano y la presión de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), orientada a la liberalización del mercado a partir del fin del ACE-55, Sica admitió que "en autos vamos a seguir teniendo diferencias, porque la industria mexicana es muy competitiva".

Distinto es el panorama en el segmento de Alimentos y Bebidas, donde Argentina se apoya en un sector muy competitivo. La oportunidad parece estar en el ACE 6, que tiene una cobertura menor al 50% de los productos y apenas el 15% tiene preferencias arancelarias plenas.