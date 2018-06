Tras acuerdo con el FMI, hay cautela en la oposición de cara al Presupuesto 2019

En la antesala de la redacción del Presupuesto 2019, que ingresará al Congreso recién en septiembre, el oficialismo y la oposición ya muestran los puntos que consideran innegociables. Los gobernadores peronistas, que tienen la llave de la aprobación del proyecto en el Congreso, avisaron: se niegan a que el ajuste que supone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional recaiga sobre las provincias.

La presentación del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ante la Comisión bicameral de control de la deuda externa, en los próximos días, comenzará a despejar ese panorama. En ese encuentro, los opositores reclamarán saber los detalles de los ya anticipados recortes en la obra pública y en los giros de fondos a las provincias.

"Nos dijeron que lo peor ya había pasado y terminamos con un acuerdo con el FMI, que muestra claramente que la Argentina tiene una debilidad económica y una fragilidad en su balanza de pagos muy grande", cuestionó este fin de semana el diputado del bloque Justicialista, Diego Bossio, en diálogo con Radio Con Vos. El diputado y ex director ejecutivo de la Anses señaló en ese sentido: "El ministro Dujovne tendrá que responder. Y si la respuesta no es la adecuada, si la respuesta no es la que legalmente corresponda, actuaremos como corresponde en el marco de las instituciones, que es el Congreso de la Nación".

La presentación llegará en un momento de conflictos internos para Cambiemos. La media sanción del proyecto para legalizar el aborto dejó heridas internas inocultables. En las últimas horas, al desplante de Elisa Carrió en medio de la sesión se sumó un áspero cruce en redes sociales entre el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y la secretaria parlamentaria del PRO en Diputados, Silvia Lospennato.

En ese contexto, el peronismo que hasta la sanción de la ley del tope a tarifas había sido considerado "racional" y "dialoguista" por el Gobierno muestra ahora suma cautela al hablar del Presupuesto 2019. Todos coinciden en que no dejarán a la Casa Rosada sin esa ley, pero también avisan que no votarán una letra chica que afecte a las provincias. Además, para ese sector del peronismo, hay algunos puntos del acuerdo con el Fondo que deben ser revisados por el Congreso. Aun cuando ni el bloque Justicialista ni el Frente Renovador le dieron quórum al PJ-Frente para la Victoria cuando intentó forzar que el memorándum de entendimiento pase por la revisión legislativa, Bossio advirtió por el requisito que fijó el Fondo de reducir el stock de Lebac y fiscalizarlo. "Lo que era un instrumento monetario va a terminar siendo un impuesto de los argentinos", alertó.

Para Bossio, una medida de ese tipo podría estar "violando la Ley de Administración Financiera". "¿Por qué tenés que cambiar una deuda en peores condiciones que otra para el Tesoro?", cuestionó. Además, marcó su preocupación por la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para el pago de jubilaciones y pensiones. "Eso está prohibido", subrayó.