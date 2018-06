Tras acuerdo con el FMI, el mercado ve gradualismo "más acelerado"

Luego de la batería de medidas implementadas por el Caputo en su primera semana al mando del BCRA y de frente a la mega renovación de Lebac de hoy, el tipo de cambio ayer tuvo una jornada en la cual se detuvo el proceso de devaluación del peso. Teniendo en cuenta los últimos cambios de nombres en el equipo económico y con el acuerdo con el FMI en marcha, el mercado ve un proceso económico menos gradualista. A su vez , los analistas de la city ven con buenos ojos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El eje central se ubica en la dinámica del tipo de cambio así como también en el desarme de las Lebac en los próximos meses.

En un informe elaborado por el equipo de Research de Grupo SBS destacan que estamos de frente a un gradualismo mucho mas acelerado y que en materia de resultados fiscales, se han logrado mejores resultados justo cuando el Gobierno transita su peor momento en materia de confianza y expectativas. “Brindando cierta referencia de lo buena que fue la dinámica de las cuentas públicas, el déficit primario acumulado en los primeros cinco meses del año fue de apenas 0,4% del PBI, valor que marca un descenso de 57,1% a/a medido respecto al producto. Más allá de que aún habrá que comprobar que estos valores no tengan como contracara un alza de la deuda flotante, lo cierto es que reflejan un esfuerzo fiscal notable en la primera mitad del año", indican.

El equipo de analistas de Grupo SBS señala que en la medida en que se vayan reforzando, tal vez este tipo de noticias pueda demostrar que el Gobierno está bien encaminado para cumplir las metas del FMI, alimentando un alza de la confianza. “La trayectoria favorable de las cuentas públicas debiera confirmarse en los próximos meses, ayudada por el efecto de una mayor inflación sobre algunos gastos que han quedado atados a lo aprobado en el Presupuesto 2018. Sumado a esto, sobresale la dinámica favorable del gasto en salarios y el impacto positivo de la nueva fórmula de ajuste para el gasto social, que comienza a dar sus primeros resultados”, aseguran.

Por último, el informe de la compañía agrega que esperan que el impacto de la recesión sobre los ingresos sea acotado, consideramos que el gobierno se encuentra bien encaminado en vistas de cumplir con su meta fiscal de este año, quedando incluso algo de espacio para adelantar gastos de 2019 (tal vez por unos 0,2 pp del producto).

En un informe elaborado por el equipo de Research de Banco Mariva resaltan que la nueva administración del Banco Central no tiene mucho espacio para implementar un sesgo menos contractivo en la política monetaria debido a un par de factores. "Por un lado vemos que la volatilidad en el tipo de cambio continúa siendo alta y por ello, menos postura menos agresiva en materia monetaria por parte del BCRA podría agregar más combustible al fuego. Además, creemos que los objetivos de inflación desempeñarán un papel fundamental y la falta de ellos podría tener consecuencias negativas. En este sentido, entendemos que el nuevo vicepresidente de BCRA, Cañonero tendrá una gran influencia en la conducción de la política monetaria", consideran.

Además, en el informe se remarca el hecho de que el Tesoro tiene la intención de recomprar gradualmente una porción considerable de productos no comercializables en poder del BCRA y en ese sentido. “Damos la bienvenida a cualquier intención de mejorar el equilibrio de la hoja de balance de la entidad monetaria. También vemos como positivo y necesario el hecho de que este mecanismo es neutral desde el punto de vista de los agregados monetarios. Dicho esto, debemos destacar que u$s 3.120 millones por trimestre hasta 2019 parece un objetivo bastante desafiante en nuestra opinión. La cantidad pendientes de Lebac que no se transfieren constituirían una demanda potencial de emisiones del Tesoro”, aseguran.

Para los analistas del banco, el ingreso de capitales producto del acuerdo podría estabilizar el mercado de cambios: “Si bien este programa ratifica un esquema de tipo de cambio flexible, ha impuesto límites en materia de intervención y destacamos que las entradas de fondos del FMI que se esperan para los próximos días deberían ser de apoyo para estabilidad en el mercado de divisas”.

El nuevo presidente del BCRA, Luis Caputo, lanzó ayer una batería de acciones con el objetivo de estabilizar el mercado de divisas. En general, las primeras respuestas de los agentes del mercado han sido positivas, con el tipo de cambio apreciándose un 2,3%. En este sentido, desde la compañía aún mantienen una postura cautelosa ya que la volatilidad puede continuar, teniendo en cuenta el hecho de que los eventos clave tendrán lugar durante la semana.

Finalmente, en el reporte del equipo de Research de Banco Mariva señalan que en materia fiscal, el Gobierno ratificó su compromiso de alcanzar un equilibrio para 2020. "Mantenemos nuestra opinión de que el cumplimiento de estos requisitos fiscales más estrictos no serán una tarea fácil para la administración de Macri, especialmente si se considera un contexto de crecimiento lento, sumado al impacto negativo en el estado de ánimo social y por lo tanto el deterioro de la popularidad de Macri antes de las próximas elecciones presidenciales”, señalan.

Analizando un poco mas el acuerdo con el FMI, desde Quinquela Fondos consideran que uno de los puntos más destacados del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha sido la decisión de desactivar en el mediano plazo el mecanismo de esterilización vía Lebac. “El esquema propuesto está planteado a 3 años y se basa en la decisión del Tesoro Nacional de rescatar las Letras Intransferibles (LIT) que le fueron colocadas al BCRA cada vez que se usaron reservas para el pago de deuda y utilizar para ello otros instrumentos que colocaría en el mercado. El BCRA utilizaría esos fondos para ir rescatando gradualmente las Lebac, a la vez que limitaría la tenencia de aquellos activos concentrándola exclusivamente en las entidades bancarias locales”.

Para el equipo de analistas de Quinquela Fondos, el esquema planteado luce razonable y sería una adecuada solución al problema del creciente stock de Lebac. La principal problemática a resolver es la fuerte expansión monetaria que generan los intereses de las Lebac y que llevan a un crecimiento exponencial del stock de las mismas. “Justamente el control del ritmo de expansión de la base monetaria es uno de los ejes en los que se basará el BCRA para tratar de hacer más efectiva su política de Metas de Inflación. Para ello se trabajará adicionalmente sobre la prohibición de la Asistencia al Tesoro con efecto monetario, es decir que se dejarán de hacer transferencias de utilidades no realizadas y adelantos transitorios, así como también se interrumpirá la compra directa de divisas. De esta manera se apunta a ir resolviendo los dos principales motores de expansión monetaria. Dado que el pago de intereses de Lebac explicaron en 2017 un crecimiento de la Base Monetaria de $ 256.000 millones (32,5% de la Base Monetaria)", dicen.

Si sumamos la expansión por motivos fiscales a la de los intereses de las Lebac tenemos un total de expansión primaria de $ 70.000 millones que equivale al 85% de la Base Monetaria existente en diciembre de 2016. “Frenar la expansión por fines fiscales resulta más sencillo en el marco actual, dado que el Tesoro cuenta con el financiamiento del FMI para cubrir sus necesidades. Por lo tanto lo que queda es dejar de adquirir los dólares y que el Tesoro recurra el mercado cambiario cada vez que necesite los pesos”, destacan en el informe de Quinquela.

Por ultimo, desde Criteria señalan que del texto sobre el acuerdo con el FMI se desprende que el Gobierno considera en el acuerdo con el Fondo que un “tipo de cambio real más depreciado” es consistente con el esquema proyectado de crecimiento económico y contribuiría a facilitar un aumento de la inversión en capital. También, creemos que el tipo de cambio real más alto generaría una oferta mayor de divisas que le facilitaría al BCRA el trabajo de acumulación de reservas netas.