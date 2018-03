Tras 12 años de faltazos argentinos, Macri viaja a Davos e invitará a un dirigente opositor

El presidente Mauricio Macri invitará a un dirigente de la oposición para sumarse a la comitiva oficial que viajará a Suiza del 20 al 23 de enero, para participar del Foro Económico de Davos.

Según informaron desde el PRO, Macri “invitará a un opositor, nombre no definido aún; creemos que es importante ir a este tipo de reuniones como Estado y no sólo como gobierno”, señalaron funcionarios nacionales, aunque se especula con el nombre del ex candidato a presidente por el Frente para la Victoria y ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli.



Fuentes cercanas a Scioli indicaron que existió una invitación por parte de Macri en la primera reunión que mantuvieron después de las elecciones y explicaron que “si se dan las condiciones” aceptará el convite.

En numerosas ocasiones, el mandatario destacó su participación en el foro de Davos, en contraposición con Cristina Fernández, al argumentar la oportunidad que tendrá el país y los funcionarios de mantener reuniones simultáneas con los principales empresarios del mundo con la idea de gestionar inversiones

El kirchnerismo nunca quiso participar de ese encuentro por considerarlo una “usina de ideas neoliberales”, por lo que el último mandatario argentino en hacerse presente había sido Eduardo Duhalde en enero de 2003.



El Foro es una fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra, que se reúne anualmente en el Monte de Davos (Suiza) para realizar su asamblea anual.



Allí se congregan los principales líderes empresariales y políticos pro-mercado para analizar los problemas más apremiantes que enfrenta el mundo desde una mirada que cuestiona el proteccionismo y defiende la libertad en el proceso económico.



El Foro fue fundado en 1971 por Klaus M. Schwab, un profesor de economía de Suiza.



Además de las asambleas, el Foro produce informes e involucra a sus miembros en iniciativas específicas de cada sector.

FUENTE: Agencias Buenos Aires