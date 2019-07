Transformación digital en el sector energético: un cambio gradual y sin un dueño absoluto

Un cambio gradual y sin un dueño absoluto. Ese es el camino que los especialistas recomiendan a las compañías del sector energético para afrontar el desafío de la transformación digital.

"Hoy todas las compañías están atravesadas por la transformación digital porque el consumidor cambió de la mano de las nuevas tecnologías. Hay compañías a las que les resulta más natural afrontar esos procesos, porque son nativas digitales, y otras, las energéticas, a las que les resulta más difícil virar el barco porque su planificación es, en general, a largo plazo. Planificar a largo plazo, en el terreno digital, es imposible porque las expectativas del cliente y el entorno cambian de manera acelerada", explicó Paulo Caratti, socio de Digital Services de PwC Argentina al participar del 2° Energy Summit en La Rural.

Paulo Caratti (PwC Argentina).

Del evento organizado por El Cronista y Apertura, Caratti participó junto a Mariana Melbardis, socia del área Consultoría en Tecnología de la misma empresa, quien recalcó la necesidad de un avance gradual y un marco regulatorio acorde.

"Este proceso no es necesario hacerlo extensivo a toda la compañía, conviene más establecer pequeños agentes de cambios, ir virando y viendo como la cultura de la compañía lo asimila.

El contexto particular de las compañías en el sector se tiene que combinar, además, con un tema no menor que es el marco regulatorio que tienen. La transformación digital y el acompañamiento del marco regulatorio son los desafíos de las compañías energéticas", expresó.

Mirá también Grobocopatel dice ahora que acuerdo Mercosur-UE provocaría desaparición de "empresas" El presidente del Grupo los Grobo aclaró de esta manera sus recientes dichos que alertaban sobre que podrían desaparecer "sectores" de la economía a partir de dicho acuerdo, al tiempo que reclamó un "fortalecimiento del capitalismo" en la Argentina.

Para identificar las áreas donde implementar los procesos es conveniente un adecuado análisis de los datos.

Así lo describió Caratti: "El de la industria energética es un área donde podés identificar rápidamente, sin necesidad de grandes inversiones, cuáles son los insides que te están dando tus propios datos. Hay que salir de lo que estamos acostumbrados, que es pensar primero hipótesis y luego ver si los datos las validan o no. En este caso hay que probar el camino inverso: ir a los datos y ver qué nos dicen, después hacer las interpretaciones. Combinando los equipos concretos, que trabajen en células, rápidamente encontrás respuestas que en la mayor parte de los casos son sorprendentes".

Un cambio sin dueño

La transformación digital no necesariamente requiere de una oficina o figura específica que encabece el proceso.

Mariana Melbardis (PwC Argentina)

"La mayoría de las compañías que encararon los primeros procesos de transformación digital pensaron en la figura de una oficina de transformación digital. El chief transformation officer (CTO) era el que encabezaba el proceso", recordó Melbardis.

Y añadió: "Con el tiempo esta figura, que sigue existiendo, fue teniendo menos preponderancia y el enfoque se centró en el negocio per se porque la transformación tiene más que ver con la solución de un problema determinado o la adopción de un nuevo negocio dentro de la compañía".

En esa línea, Caratti agregó: "Nosotros hicimos un estudio sobre la figura del CTO y se redujo a la mitad la tasa de crecimiento de esta figura en las empresas. La realidad marca que hace falta un cambio pero no hace falta traer un mago de afuera para generarlo".

Aunque en el sector energético los cambios no se dan de un día para otro, el proceso ya comenzó.

"En el sector energético, la industria es reticente a dar los primeros pasos en materia de transformación digital, uno tiende a mirar más lo que hace el de al lado y después va reaccionando. Por eso solemos mostrar qué es lo que se está haciendo en otros mercados". manifestó Melbardi.

Y cerró: "Hay compañías que ya empezaron a dar los primeros pasos. Toda la porción analítica ya se comenzó a recorrer pero hay espacio para avanzar y se vienen modelos de cambios significativos, pero que no se van dar de un momento a otro porque requieren inversiones".