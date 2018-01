Transener: Alfonsín comparó una privatización con las del menemismo

El referente de la Unión Cívica Radical (UCR) Ricardo Alfonsín (hijo del ex presidente, Raul) cuestionó la venta de acciones estatales de Transener y dijo que la explicación del ministro de Energía, Juan José Aranguren, "se parece a la que daba el gobierno de los 90", en referencia a las privatizaciones del menemismo.

El lunes a la noche, Aranguren envió una carta a los radicales en respuesta por las quejas sobre la venta a privados de las acciones de Transener que hoy están en manos del Estado. Frente a eso, Alfonsín sostuvo: "La respuesta se parece mucho a la que nos daban en la década del 90 cuando privatizaban YPF, Gas del Estado o los ferrocarriles. También entonces decían que eso era lo mejor para el país".

"Lo que el ministro debería explicar es la razón por la que el Gobierno considera conveniente que esté en manos privadas, y no estatales, una actividad estratégica para la economía del país, y además monopólica. Si debatiéramos sobre esto, que es la cuestión de fondo, comprobaríamos que las preferencias del Gobierno no son técnicas sino ideológicas", completó el hijo del ex mandatario.

Aranguren está muy enojado con los radicales aliados en Cambiemos y piensa que las críticas parten de Jorge Lapeña, un ex secretario de Energía. En su carta intenta demostrar errores de concepto de la UCR (más amiga de la intervención estatal en ciertos sectores), que está en contra de que el Estado se vaya de la empresa de transporte eléctrico que controla Citelec. La participación accionaria del Estado es a través de Enarsa (próximamente Integración Energética Argentina SA), con una mínima cuota en una empresa que maneja mayoritariamente Pampa Energía, el holding del multimillonario Marcelo Mindlin.

Con un amplio decreto, Aranguren, el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, decidieron a fines de octubre vender activos del Estado en seis centrales termoeléctricas y participación accionaria en otras compañías entre ellas Transener con la idea de recaudar unos u$s 1000 millones.