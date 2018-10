Tragedia de Once: quedaron detenidos Schiavi, Cirigliano y el motorman

Tras el pedido de detención del fiscal ante el Tribunal Oral Federal N°2, Juan García Elorrio, ex se entregaron en Comodoro Py el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi, el empresario Claudio Cirigliano y el motorman, Marco Antonio Córdoba, condenados por la tragedia ferroviaria de Once.

Sobre los tres pesaban sendas órdenes de detención del TOF N°2 tras el rechazo, ayer, por parte de la Cámara Federal de Casación Penal de los recursos extraordinarios con los cuales los primeros condenados por el hecho, en el que murieron 51 personas, intentaban que intervenga la Corte Suprema de Justicia.

De izq. a der.: el motorman Marco Córdoba, el ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, y el empresario Carlos Cirigliano.

Los detenidos se suman a Ricardo Jaime, quien recibió una condena de ocho años de prisión pero ya está en prisión por otra causa. Schiavi, en tanto, recibió una pena de cinco años y medio; Cirigliano de siete años, y el maquinista Córdoba de tres años y tres meses.

Jaime, quien encabezó la Secretaría de Transporte entre 2003 y 2011, está detenido tras haber sido encontrado culpable por la compra de trenes usados a España y Portugal, que en su mayoría era material inservible.

Con esa condena, Jaime se transformó en el primer ex funcionario kirchnerista en ser detenido.

El juicio por la tragedia ferroviaria terminó en 2015 con 28 condenados. Excepto Córdoba, todos los acusados fueron condenados por los delitos de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo.

El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

La decisión de Casación tiene lugar días antes de que se conozca el fallo contra el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que definirá si es condenado o absuelto por su participación en la tragedia.