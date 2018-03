Jaime responsabilizó a De Vido y el ex ministro fue citado a declarar

El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy la indagatoria del ex ministro de Planificación del anterior gobierno, Julio De Vido, por la compra de trenes en presunto mal estado a España y Portugal durante el gobierno de Néstor Kirchner.

El pedido de Delgado se conoció apenas minutos después del llamado a indagatoria que le formuló a De Vido el juez federal Claudio Bonadio en relación con la denominada ‘tragedia de Once‘ y se resolvió luego de que el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, vinculara de Vido con el accidente ferroviario ya que, según fuentes judiciales, citadas por NA, señaló que el actual diputado estaba a cargo de los trenes desde 2008 y que estaban en “buenas condiciones”.

Además, señaló que los trenes que no estaban en buen estado habían sido traídos para “darle trabajo a los talleres ferroviarios”, algo que había sido idea -según dijo- del ex presidente Néstor Kirchner.

Jaime se encuentra detenido desde el sábado en el marco de una causa en la que se investiga la compra de trenes a España y Portugal.

"Los pagos exorbitantes que ordenó Jaime a las empresas españolas y portuguesa por el material rodante adquirido (RENFE, FEVE, EE y Caminhos de Ferro Portugueses) estaban enmarcados en convenios de colaboración firmados por la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y esas empresas", apuntó la fiscalía.

Y recordó que "en algunos casos fue el mismo De Vido quien firmó esos acuerdos"."De Vido, como autoridad máxima del Ministerio de Planificación y del que dependía la Secretaría de Transporte- no pudo haber desconocido esos pagos, ni las conductas que estaban llevando a cabo sus funcionarios", continuó el fiscal.

El actual diputado nacional "tuvo igual o más injerencia en la firma de acuerdos y contrataciones", que la Secretaría de Transporte, advirtió Delgado.

El fiscal Ercolini indagó a Jaime tras ordenar detenerlo el sábado último y que ahora tendrá que resolver sobre el nuevo planteo de la fiscalía sobre el actual diputado De Vido. En rigor, Delgado reiteró un pedido de indagatoria hecho en el 2013 ante el magistrado y que no había tenido respuesta. Ahora la fiscalía consideró que debe ser citado como imputado ante las detenciones de Jaime, su ex asesor Manuel Vázquez y las citaciones a declaración indagatoria del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y de Ignacio Soba Rojo y Ricardo Testuri.