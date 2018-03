Trabas de Trump afectan a 1 de cada 3 dólares que Argentina exporta a EE.UU.

Los envíos de biodiesel, aluminio y siderurgia de Argentina a Estados Unidos totalizaron 1438 millones de dólares en 2017, lo que equivale al 32,5 por ciento del total de las exportaciones hacia ese país, destaca un informe de la consultora Abeceb.

Eso implica que casi 1 de cada 3 dólares que la Argentina exporta a Washington podrían estar en peligro.

El propio Donald Trump anunció la semana pasada que fijará aranceles del 25% a la importación de acero y del 10% a la de aluminio. Y, en noviembre del año pasado, Washington había informado sobre la aplicación de un arancel a las importaciones de biodiesel argentino con tasas del 71,45% y 72,28%.

En 2017, Estados Unidos compró en total productos argentinos por u$s 4429 millones, con una participación del 7,6% sobre la exportación global del país.

En ese mismo año, se vendieron u$s 726 millones en biodiesel, el 16,4% del total de las exportaciones a Estados Unidos; u$s 493 millones en aluminio, el 11,1%, y u$s 219 millones en siderurgia, el 5% del total.