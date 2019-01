Torres: "La posibilidad de reestructurar la deuda externa está latente"

Héctor Torres conoce como pocos cómo funciona el FMI. El enviado especial del país en la institución financiera por más de 5 años advierte sobre una posibilidad latente de reestructuración de la deuda con acreedores "no privilegiados" (el Fondo es un acreedor privilegiado).

- ¿Le parece que jugó un rol importante el papel internacional que tuvo Argentina (G20 y relación con Trump) a la hora de acordar un programa con el FMI, no sólo una, sino dos veces, durante 2018?

- La presidencia del G20 puede haber ayudado un poco, pero creo que lo más importante fue la relación personal entre los presidentes Macri y Trump.

- Algunos dicen que el FMI cambió (post Consenso de Washington) y que tiene más en cuenta los programas sociales, a diferencia de los 80.

-Cuando llegué por primera vez al FMI (a principios del 2004) había dos temas "tabú". La utilización de controles a los movimientos de capital financiero y la distribución del ingreso. Si bien la carta orgánica del FMI permite aplicar restricciones a la transferencia de capitales, el Fondo se oponía a su utilización. Cualquier restricción a la entrada o salida de capitales era tenazmente criticada. A su vez, manifestar preocupación por la distribución inequitativa del ingreso era visto como una cuestión ideológica. Hoy el Fondo acepta que la libre entrada y salida de capitales de corto plazo puede traer más problemas que ventajas y que sólo los países con mercados financieros "profundos" y regulaciones apropiadas, están en condiciones de resistir un "tsunami" de capitales de corto plazo. A su vez, la distribución del ingreso pasó de ser un problema "ideológico" a una preocupación "oficial" del FMI. El Fondo sabe que tanto la estabilidad política como la sustentabilidad del crecimiento económico dependen de una distribución socialmente aceptable del ingreso.

-En relación con el programa de Argentina, Héctor Broda o Daniel Marx señalan que el mercado cree que hay riesgo de reestructuración de deuda en 2020. ¿Cómo lo evalúa?

-Los mercados están preocupados por lo que pueda pasar después del 2019. El cambio de gobierno sin duda genera una gran incertidumbre. Sin embargo, no creo que sea esa la única preocupación de los inversores. Recordemos que el FMI considera que nuestra deuda es "sustentable pero sin una alta probabilidad". Eso quiere decir que la posibilidad de reestructurar la deuda (o "re-perfilarla"; una suerte de reestructuración "light") está latente. Para evitar esto, será necesario que, a partir del 2019, contemos con fuentes de financiamiento adicionales al FMI. En otras palabras, el próximo gobierno tendrá que contar con financiamiento privado, además de créditos del Banco Mundial y del BID. El problema es que los inversores privados saben que el FMI es un acreedor privilegiado. Es decir, el Fondo estará primero en la fila para cobrar. Si el dinero no alcanzara para todos, las acreencias de los "no privilegiados" se tendrán que reestructurar. A su vez, el haber tomado tanto dinero del FMI genera una fuerte exposición argentina para con ese acreedor privilegiado En consecuencia, si hubiera una reestructuración, cualquier quita recaería exclusivamente sobre los hombros de los acreedores "no-privilegiados". Creo que esto también genera incertidumbre en los mercados.

-¿Está de acuerdo con que este es el "Programa de Argentina" o es una manera de que el Fondo asuma menos responsabilidad?

-El gobierno dice que este es su programa y el FMI dice que este es el programa del gobierno. Es muy probable que ambos digan la verdad. No tengo razones para dudar que el gobierno crea honestamente que esta es la única salida posible a la crisis. El próximo gobierno, cualquiera fuese, tendrá que hacerse cargo de la deuda contraída con el Fondo. Lo que no quiere decir que no pueda proponerle al Fondo algunos cambios en el programa. De hecho, tendrá que enfrentar vencimientos muy concentrados en el 2022 y 2023. La forma en que el próximo gobierno decida generar el excedente fiscal que le permita honrar esos vencimientos la podrá conversar con el Fondo. Estoy seguro de que el FMI estará abierto a escuchar propuestas serias y a seguir apoyándonos si actuamos con responsabilidad.

-Si el programa con el FMI se cumple, ¿en qué cambiará la economía Argentina? ¿Cree que habrá cambios de fondo?

-Entramos maltrechos en la guardia del hospital. Este es no un programa para cambiar a la Argentina, sino para salir de una crisis. El éxito del programa será evitar el default y recobrar el acceso al mercado de capitales. Para cambiar a la economía argentina necesitamos ganar competitividad. Tenemos que aumentar sustancialmente el volumen y el valor agregado de nuestras exportaciones. Creo que es la única forma de generar crecimiento y empleo sin entrar en recurrentes déficits de cuenta corriente. Eso no se arregla en la guardia del hospital.