Tonelli pronosticó más pases en el kirchnerismo: “Las diferencias son muy notorias”

El diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, pronosticó que el mercado de pases sigue abierto en el peronismo y que el Frente para la Victoria seguirá teniendo fugas ya que “son muy notorias las diferencias” de criterio entre los legisladores “más fervorosos” del cristinismo y los enrolados en el “peronismo más tradicional”.



El parlamentario, que de no mediar inconvenientes de último momento jurará como representante en el Consejo de la Magistratura hacia fines de la semana entrante, destacó que no le sorprendieron los desprendimientos que sufrió la fuerza política que aún lidera la ex presidenta Cristina Kirchner, y expresó que fue “natural la ruptura” dado que es “evidente la diferencia de criterios” dentro del bloque del Frente para la Victoria.



“Van a seguir habiendo traspasos y pases porque las diferencias son muy notorias”, apuntó en declaraciones a FM Rock&Pop.



“Los más fervorosos de La Cámpora han asumido una actitud de confrontación totalmente directa sin ningún tipo de posibilidad de diálogo. En cambio hay un gran sector del FpV que podríamos ubicar dentro del peronismo más tradicional que tiene una actitud mas responsable y que no desechan la posibilidad de dialogar‘, analizó.

FUENTE: Agencias Buenos Aires