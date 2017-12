Tonelli, muy polémico: "Los jubilados perderán plata pero no poder adquisitivo"

El diputado oficialista Pablo Tonelli salió a defender ayer la reforma previsional con una afirmación que levantó mucha polémica, al subrayar que con el nuevo cálculo para el ajuste de haberes los jubilados están "perdiendo plata pero no poder adquisitivo".

Con esa explicación, el legislador de Cambiemos defendió la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que impulsa el gobierno de Mauricio Macri y ya cuenta con media sanción del Senado.

Tonelli se mostró confiado en que el oficialismo logrará reunir el número de diputados necesarios para aprobar la iniciativa que -estimó- "quedará convertida en ley en la segunda quincena de diciembre".

El legislador dijo que en "la mayoría de los países" los haberes previsionales ajustan por inflación, y que la Argentina apeló a otra vía porque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial estaba "distorsionado". Por eso, agregó en declaraciones a radio La Red, una fórmula basada en la inflación "con un plus, por pequeño que sea pero que mejora", es "mucho más acertada y, sobre todo, mucho más responsable".

"Lo importante aquí es que los aumentos que reciban los jubilados no les hagan perder adquisitivo frente a la evolución de los precios y a lo que es el costo de la canasta básica", señaló el diputado. Y añadió: "Están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo. Lo importante es que no queden por debajo de la inflación. Y con la fórmula nueva siempre van a estar por encima de la inflación, en todo caso el aumento será menor".