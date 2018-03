Tonelli admitió que este año podría caer el PBI y calificó de "extremadamente importante" la visita de Obama

El diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, adelantó hoy que podría haber una caída del PBI y habló también de la visita de Barack Obama, a la que consideró "extremadamente importante" dado que "amigarnos con Estado Unidos es una pre condición indispensable para volver a crecer".

"No me llamaría la atención que el país este año no crezca porque nos está costando mucho salir de la situación que recibimos" alertó el diputado Tonelli en diálogo con Radio Del Plata. "No sería raro que hasta las cosas se pongan en marcha el crecimiento de este año sea muy bajo o nulo o incluso haya alguna caída del PBI", ratificó.

Tonelli habló también de la visita del presidente norteamericano: "Me parece que es una visita extremadamente importante para la Argentina. Es importante tener relaciones diplomáticas normales con Estados Unidos. Hasta diciembre estábamos peleados con el mundo y eso es malo porque dificulta el comercio, las inversiones, la obtención de préstamos, dificulta todas las cosas necesarias para que crezca la economía de un país".

Consultado sobre el desenlace del acuerdo parlamentario para resolver la disputa con los fondos buitre, Tonelli se mostró optimista: "Tengo la impresión que la ley va a salir, tenemos la mayoría y la cosa está encaminada".

FUENTE: Agencias Buenos Aires