Tonelli adelantó que Macri hará anuncios sobre Ganancias en el inicio del año legislativo

El diputado nacional del PRO Pablo Tonelli descartó que se esté analizando convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso nacional y adelantó que el presidente Mauricio Macri ofrecerá "un discurso breve" el primero de marzo cuando abra el año legislativo.

Tonelli señaló, en diálogo con radio el programa Diario del Futuro que se emite por Rock and Pop, que la exposición de Macri ante la asamblea legislativa "no va a durar 4 o 5 horas", como solía hacer la ex presidenta kirchnerista Cristina Fernández y aseguró que habrá anuncios en materia de economía, seguridad y del impuesto a las ganancias.

En ese marco, señaló que se presentarán "proyectos de ley que vamos a empezar a tratar desde el primero de marzo" y que se harán "anuncios de índole general pero eso dependerá del gobierno y la administración" central.

El legislador nacional también se refirió a la ruptura del bloque del Frente para la Victoria. "Lo vi como algo bastante natural", aseguro el diputado macrista quien advirtió que desde el primer día del nuevo gobierno se evidenciaron "las diferentes actitudes dentro del bloque" por las que no descartó que haya "mas traspasos".

Por un lado, explicó, quedó el sector de kirchnerismo más fervoroso "con una actitud de confrontaciones y de oposición frontal y directa, sin ningún tipo de posibilidad de diálogo". Y, por otro, un grupo que "podríamos ubicar en el peronismo mas tradicional, con actitudes mas responsables" y que "no desechan ni renuncian a la posibilidad de dialogar".

Por eso, consideró que la postura tomada por los legisladores al abandonar el bloque es "bastante natural dadas las diferencias dentro del bloque".

FUENTE: Agencias Buenos Aires