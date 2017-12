Tonelli: "Los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo"

El diputado nacional de Cambiemos, Pablo Tonelli, defendió esta mañana la reforma previsional que encara el Gobierno y despertó la polémica. "Los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo", señaló en diálogo con Radio La Red.

"Siete mil pesos es lo que se le puede dar a los jubilados", agregó Tonelli al ser consultado sobre el cálculo en los haberes. "Lo importante es que los jubilados no pierdan poder adquisitivo con respecto a la evolución de los precios y de la inflación. Siempre van a estar por encima con la fórmula actual", dijo.

El Gobierno busca impulsar una reforma en el cálculo de la fórmula jubilatoria distinta a la que se impulsara en la era K, y que es la que se usa en la actualidad, donde los aumentos se dan de forma semestral y se calcula, entre otras variables, con los márgenes de recaudación del Estado.

Ahora, en cambio, buscan pasar a un cálculo trimestral en el que el haber jubilatorio busca equipararse por el índice de inflación.

La semana pasada, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, había ido en el mismo sentido. "El Gobierno no va a dejar que se caiga el poder adquisitivo del sector pasivo", había salido a decir.

"Cuando uno ve los números reales de lo que implica un Presupuesto, todo el tema previsional es uno de los más profundamente preocupantes, porque no sólo hay que fijarse en los jubilados de hoy, sino también tener responsabilidad sobre los que vienen dentro de 10, 15 y 20 años", sostuvo la titular del Senado.

En diálogo con Radio Nacional, la referente del PRO se refirió a la iniciativa del Poder Ejecutivo que días atrás obtuvo la media sanción en la Cámara alta con un amplio apoyo. "Los gobiernos anteriores no han sido para nada responsables en ese sentido. Todas las decisiones hay que pensarlas desde la responsabilidad, sino parece que se toman porque a uno no le importan, no tiene sensibilidad", remarcó Michetti.

Asimismo, la vicepresidenta subrayó que "lo que se ha pensado es no dejar que se caiga el poder adquisitivo" del sector pasivo. "Les vamos a dar la posibilidad de que también el crecimiento de la economía pueda acompañar un crecimiento de las jubilaciones", concluyó.