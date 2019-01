Tombolini: "El Gobierno no tiene un número positivo para mostrar"

Con los más de 90.000 votos obtenidos en las legislativas de 2017, Matías Tombolini se animó a conformar un espacio político propio, "Avancemos por el Progreso Social". En una sigla, APPS. Ahora recluta voluntarios para su estructura desde las redes y sale a recorrer la Costa atlántica con un ciclo de charlas bautizado "Economía en ojotas".

Desde un puesto de "opositor amigable" al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el economista desafía a los partidos consolidados por "no hablar de los problemas de la gente".

¿Cómo le irá la economía en este año electoral?

La inflación del año pasado rondó el 50%, la de este año podría estar en el 30%, con lo cual vas a tener 20 puntos netos de pérdida ya que muy pocos o casi nadie tuvo una suba salarial de más del 30% en 2018, ni la tendrá en 2019. Si la gente gana menos, ¿se puede creer que la economía pueda ir para adelante? Tampoco hay más empleo por la baja del costo salarial: los salarios se destrozaron y no hay filas para tomar personal.

¿Qué balance hace del gobierno del presidente Macri?

Este es un Gobierno que pidió u$s 100.000 millones para la deuda, y se le fugaron u$s 100.000 millones. No hay impericia. Hay un modelo, una manera de hacer las cosas que yo no las comparto para nada. Pero tampoco comparto que la oposición busque sacar provecho con confrontación en vez de buscar el diálogo para que la gente no empiece a pasar hambre, porque la crisis social se ve de cerca.

¿Fracasó en sus objetivos?

El mensaje electoral de Macri en 2015 fue bueno: combatir la pobreza, atacar el narcotráfico y unir a los argentinos era una tríada positiva en tanto suponía bajar el nivel de conflictividad en la política, achicar el margen de desigualdad que es motor de la violencia urbana, y atacar el crimen organizado.

¿Y cómo le fue en relación a sus promesas de campaña?

¡Le fue como el culo en todas! Este es un Gobierno que no tiene un número positivo para mostrar. La vida de la gente no cambió para mejor en nada.

¿Cuál es la visión a futuro de APPS? ¿A dónde apuntan?

Creemos que la política tiene dar más de lo que recibe, al menos una vez. Por eso brindamos talleres de oficios, salimos a buscar a la gente con una estrategia de redes creativa para transmitir esto de "enseñarte a pescar, en vez de darte el pescado". Cuando es sincero, la gente conecta. La política tradicional tomó tanta distancia de la gente y se parece a la monarquía francesa antes de la revolución: está bailando en el palacio de Versailles mientras la gente se muere de hambre.

Pero el Gobierno también se muestra en la calle y cercano...

El Gobierno tiene esta lógica de la "cercanía", del "timbreo", pero... de vida real, poco. La cercanía del Gobierno nacional es meramente electoral. Sí me parece que hay políticos cercanos, como María Eugenia Vidal, Horacio (Rodríguez Larreta), Sergio (Massa) o Axel (Kicillof), aunque no comparta un soto con él. Ahora, la mayoría está en una superestructura, y la política media, en este distrito, no sé si está pensando en eso.

¿Cuál es tu aspiración política inmediata?

Nosotros no armamos una ONG ni una asociación de ayuda mutua. Queremos ser un partido con vocación de transformar la vida de los porteños. En 2017 instalamos que la plata no alcanza. Ahora tenemos que buscar cómo salir de la crisis. Eso lo podés abordar desde una mirada superestructural, o hacerlo poniendo el hombro: enseñando economía, "enseñándote a pescar en vez de darte el pescado". Para los marcianos del "círculo rojo" tal vez no se percibe lo importante qué es hablarle a la gente cómo hacer el presupuesto familiar, o si hay que pagar el total o el mínimo de la tarjeta. Con una inflación de 50 puntos, el valor del litro de leche, el bondi que pasó de 6 mangos a 18, o cómo llegar a fin de mes es un gran problema. ¡Y la política no habla eso!

En 2017 decías en campaña que "la plata no alcanza"...

Claro. Lo revalidamos. Pero hoy lo que queremos es darle herramientas a la gente para ganarle a la crisis. Por supuesto que hay que hacer reformas, pero antes dejame que te ayude con la economía familiar, porque tal vez estás gastando de manera ineficiente, o elegís mal, o no sabés cómo comprar, o te informás mal.

Octubre queda lejos pero... ¿hay vocación de pelea?

Sin duda. Pero la conformación del espacio depende de información que no disponemos. De todos modos, el tiempo de la "rosca" no es hoy.

¿Una candidatura en Ciudad no divide aún más el espectro opositor, beneciando a Larreta?

Yo no hago política para satisfacer a otro político. Si a alguien le resulta funcional, no lo sé. Queda claro que no soy ni kirchnerista ni larretista.