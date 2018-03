“Todos tenemos que hacer esfuerzo para mantener el espacio unido”

Daniel Scioli no se fue a Italia. Tampoco se fue muy lejos del bunker del Bapro que usaba en el microcentro porteño, en la calle San Martín, cuando era gobernador bonaerense. En el edificio de al lado, en el cuarto piso, ex presidente sigue de campaña en la Fundación DAR. En jean, camisa y corbata, continúa las reuniones como si aún fuera candidato, como la de ayer, que tras recibir a El Cronista, fue anfitrión de los diputados Carlos Castagneto y Cristina Álvarez Rodríguez.

El ex motoanauta, que lanza críticas a la gestión de Mauricio Macri por diferenciación ("tomó otro camino que el que yo proponía"), viene de ceder su habitación en Davos a Sergio Massa (al que definió como "opositor funcional") pero no descarta volar en otro viaje con el Presidente: "Siempre voy a colaborar". Si bien opinó que "tenemos que priorizar que haya una lista de unidad" en la próxima renovación del PJ, no descarta que haya internas y hasta desliza que pueda ser candidato: "Mi esencia es la competencia". Y contó que Cristina Fernández de Kirchner lo llamó para su cumpleaños, el 13 de enero: "No hablamos de política".

–El Gobierno hoy (por ayer) anunció el aumento de tarifas... Espero que se contemple el motor de la economía que es el salario. Lo que caracterizó estos años fue el consumo interno, con el aumento del salario en términos reales comparados a cualquier índice de inflación. Veo que se están atendiendo la mayor competitividad del campo, las economías regionales, pero también hay que atender a los jubilados con el 82% móvil y la pérdida del poder adquisitivo que se ha dado por la devaluación y el ajuste.

No fue a Davos, ¿acompañaría a Macri a otro viaje?

Para todo lo que sea bueno para el país, que considere que beneficia a los trabajadores y al aparato productivo, siempre voy a colaborar.

Se perdió que lo hubiera postulado para presidir el PJ, como a Sergio Massa...

Eso produjo la reacción generalizada, al querer postular un opositor funcional, teórico...La oposición genuina, el espacio que sacó el 49%, es el Frente para la VIctoria.

Se dijo que no viajó porque justo la gobernadora María Eugenia Vidal lo acusaba por la "pesada herencia"...

Son especulaciones, suposiciones. Lo que si espero es que a la provincia de Buenos Aires, como se hizo con la Ciudad, se le aumente en igual proporción la coparticipación. Vidal sabe que hay un problema estructural histórico, por más esfuerzo que hayamos realizado de aumentar los recursos genuinos del 49 al 62% y el desendeudamiento. Ahora está la gran oportunidad de discutir una nueva coparticipación.

¿Y por qué no se hizo durante los 12 años del kirchnerismo?

Porque ahora el país está en condiciones. Antes había que estabilizarlo socialmente, ponerlo en la senda de la producción, con un Estado fuerte.

¿Cuál es su candidato para el PJ, si no es usted...?

Pueden ocurrir dos escenarios: internas o una lista consensuada, tal vez con (José Luis) Gioja. Se verá... Después de un año electoral tan intenso, la gente está volviendo de las vacaciones, tendríamos que poner todo el esfuerzo en una lista, una conducción colegiada, que integre a todos los sectores.

¿Es inevitable una ruptura entre el kirchnerismo y el peronismo?

Estamos en una nueva etapa y todos tenemos que hacer esfuerzo para mantener el espacio unido. No somos gobierno, somos oposición, todos tienen que colaborar y darse cuenta que las cosas cambiaron.

¿Pretende algún cargo?

Para dar una opinión no necesitas un cargo. Obvio no voy a ser indiferente cuando vengo de encabezar una propuesta que sacó el 49%. También se puede dar la confrontación, está (José Manuel) De la Sota, (Juan Manuel) Urtubey...

¿En ningún escenario se imagina compitiendo?

¿Cómo no? No descarto nada, si es mi esencia es la competencia.

¿Y senador en 2017?

¡Acabo de terminar una elección, viejo! No tengas dudas que voy a buscar defender la provincia de Buenos Aires.