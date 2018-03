Todesca anunció un IPC para el segundo trimestre y Bevacqua dijo que "no es serio"

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Jorge Todesca, reconoció ayer que tuvo "conflictos" con la ex directora técnica Graciela Bevacqua, respecto de la urgencia por emitir datos sobre inflación, mientras que la especialista a su vez admitió que no cumplió con "las expectativas de los tiempos políticos". El actual titular del organismo y la ex funcionaria, desplazada anteayer luego de que parte de la oposición diera a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Congreso, polemizaron en diferentes radios.



Ambos coincidieron en que el motivo del alejamiento de la directora técnica se originó en desavenencias sobre el plazo para comenzar a difundir nuevamente el IPC, un período que para la especialista debía ser de ocho meses. "Veníamos hacía varios días con diferentes conflictos por el calendario de publicación. Tenemos 36 publicaciones que debemos hacer cotidianamente y solamente teníamos listas alrededor de 7. Eso me hizo pensar que no llegábamos a levantar la emergencia estadística antes de fin de año", expresó Todesca.



En declaraciones a radio Vorterix, el funcionario prometió "trabajar" para que haya un índice durante el segundo trimestre del año, aunque aclaró que tendrá "limitaciones". En tanto, Bevacqua reconoció, en declaraciones a radio La Red, que su alejamiento se debió a que no quiso satisfacer el pedido del Gobierno de apurar la salida al público de los indicadores.



"No cumplí con las expectativas de los tiempos políticos", explicó la especialista, quien a su vez consideró que este segundo alejamiento del cargo es diferente del producido durante el kirchnerismo. Bevacqua señaló que en la primera vez "me echó Néstor Kirchner, pero en este caso me desplazó Todesca", deslindando cualquier responsabilidad de funcionarios de mayor rango.



Entiendo que esta vez el Gobierno me eligió a mí, y realmente estaba contenta de estar en el Indec y de poder rearmar equipos para reconstruir las estadísticas públicas, más allá del Índice de Precios", expresó en declaraciones a Radio Belgrano. Por otro lado, señaló que "nunca" pensó que "iba a ser separada del cargo".