Time Warp: Casanello suspendió eventos de Dell Producciones y dictó el secreto de sumario

El juez federal Sebastián Casanello decidió suspender hoy los eventos de los que participa Dell Producciones, la organizadora de la Time Warp, y también dictó el secreto de sumario en la causa que investiga las cinco muertes ocurridas en la fiesta electrónica realizada en el complejo Costa Salguero. Por otro lado, la oposición exigió que Rodríguez Larreta de respuestas en la legislatura.

Además, el magistrado, citó a indagatoria para el próximo 16 de mayo a Martín Gondar y Diego Hernán Herrera, quienes están vinculados a la organizadora de la fiesta, y les prohibió la salida del país.

Por otro lado, el líder del bloque de legisladores porteños del Frente para la Victoria, Carlos Tomada, pidió hoy la presencia del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en la Legislatura y el desplazamiento de un funcionario del área de control por la cantidad de personas en la fiesta.

Retomando el escrito presentado este viernes por Casanello, el magistrado describió la información con la que se cuenta hasta el momento, y entre los hechos, destacó que “el dato obtenido recientemente respecto de la real concurrencia al evento indica que fue casi el doble de la capacidad admitida en el lugar”.

Además, consta en la resolución que “fueron varios los testimonios que dan cuenta de inconvenientes durante el ingreso al evento, tales como la carencia de cacheos, el ingreso de personas sin entradas, incluso se hizo referencia a que había pocas personas de la organización cortando los tickets, lo que provocó que parte del público ingresara derribando las vallas de contención instaladas en el lugar”.

“Hubo quienes aseguraron no haber observado la existencia de puestos de asistencia médica ni de hidratación -los que conforme la inspección ocular realizada ni siquiera se encontraban señalizados”, continuó el magistrado.

También en la resolución consta que el precio de las botellas de agua variaba entre los cuarenta y los 100 pesos, y que cerca de la 5:00 del sábado las barras dejaron de venderlas.

“De acuerdo a la cantidad de concurrentes, los baños, los médicos, los socorristas, los bomberos, el agua, todo era cuanto menos la mitad de lo previsto en el plano formal de los papeles”, se indicó en el escrito en el que además se detalló que “la venta de estupefacientes era indiscriminada una vez franqueado el ingreso y que les ofrecían ketamina, cocaína, LSD, popper, y pastillas de éxtasis, y que no observaron que el personal de seguridad ni policial hiciera algo para impedirlo”.

Por toda la prueba colectada en la causa es que el juez Casanello decidió dictar la suspensión de todos los eventos organizados por Dell Producciones, pero también de otras empresas relacionadas a este tipo de eventos.

En la lista de empresas suspendidas están: Punto FM S.A., Multiticket S.A., Otremo S.A., Crz Global Trading, Cento Fontana S.A., Industrial Beverage Corp. S.R.L., Preal S.A., Pacha Buenos Aires S.A., Los Tequillas S.A., Energy Group S.R.L., New Drink Experience S.A., S&h Enviroment Group S.R.L., Bienvenida S.A., Ragada Sadaitho S.R.L., Cozubai S.A., Chateaux 2020 S.A., Prestaciones Niamey S.A., Star Pink S.A., Big One S.A., Dance Electronics S.A., Conalcol S.A., Multivok S.A., Make One S.A., Blumaco S.R.L., Placer Azul S.A., Club One, State, 2net, y Diver Queen S.A.