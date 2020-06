Tierra del Fuego se suma a otras provincias y renegocia deuda en dólares

La provincia de Tierra del Fuego se sumó al pelotón de administraciones subnacionales en proceso de reestructurar su deuda bajo denominación extranjera. A diferencia de otros distritos y hasta de Nación, lo hará desde el inicio con un "endulzante": esos bonos tendrán garantía de sus ingresos por coparticipación de recursos hidrocarburíferos.

El gobernador Gustavo Melella anunció el inicio de negociaciones para reperfilar su endeudamiento por u$s 200 millones tomado en 2017, con una tasa de interés "muy alta", definió el mandatario, en torno a 9% anual.

“Afrontar el pago en las condiciones actuales limita la posibilidad de desarrollo de la provincia”, afirmó el gobernador sobre el endeudamiento tomado por su antecesora, Rosana Bertone.

Por eso planteó que ya inició contactos con los inversores privados, a fin de reestructurar esa deuda, con nuevas condiciones”, señaló Melella en declaraciones a la prensa. En ese sentido, el gobernador fueguino sostuvo que se buscará “un mecanismo beneficioso para la provincia”



El mandatario no precisó si la estrategia consistirá en reemplazar los títulos “TFU 2027”, emitidos el 17 de abril de 2017 y con vencimiento el 17 de abril de 2027, y si con ello se buscarán beneficios como la reducción de intereses, quita de capital o ampliación de plazos.



Los intereses de la deuda externa fueguina, estipulados a través de una tasa del 8,95% anual, generan vencimientos trimestrales de u$s 4,5 millones, desde la fecha de emisión de los bonos, con lo que la provincia ya hizo frente a 12 cuotas por 53,7 millones de dólares.



Por su parte, el capital de la deuda se amortiza en 33 cuotas, también trimestrales, desde el 17 de abril de 2019: las primeras 12, por el 2,5% del total de la deuda (unos u$s 5 millones de dólares); las siguientes 14, por el 3% de la deuda (unos u$S 6 millones cada una); y las últimas 7 por el 4% de la deuda (unos u$s 8 millones por pago).



Así, Tierra del Fuego afrontará el próximo 17 de julio el vencimiento de la cuota 13 de intereses por u$s 4,5 millones , más otros u$S 5 millones por la cuota 6 de capital.



Por todo concepto, la provincia ya hizo frente a pagos de su deuda u$s 79 millones hasta el pasado 17 de abril, según publicó el Diario del Fin del Mundo en un informe económico sobre esas obligaciones.



Si bien los u$s 200 millones que recibió Tierra del Fuego en 2017 estaban afectados por una ley específica, al financiamiento de obras de infraestructura, otra norma sancionada el mes pasado autorizó al Ejecutivo a utilizar parte de los fondos para auxiliar al sector privado en el marco de la crisis sanitaria por el coronavirus.



“Las finanzas de la provincia están muy complicadas por la situación que todos conocemos. La deuda está garantizada por regalías con lo cual los acreedores tienen la tranquilidad de que van a cobran. Pero necesitamos reducir el peso del endeudamiento sobre las arcas públicas”, insistió Melella.



También agregó que “Tierra del Fuego necesita volver a crecer, y para ello debe aliviar sus compromisos externos”.