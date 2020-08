The Economist: "Alberto manejó la deuda maravillosamente pero tiene que domar a Cristina Kirchner"

Esta semana el Gobierno llegó a un acuerdo con los bonistas por el canje de la deuda, una maniobra que involucró la aceptación de algunos de los fondos más duros, como BlackRock. Argentina emprende ahora un largo camino para dejar atrás lo que hubiese sido su noveno incumplimiento soberano en su historia: alcanzaron un acuerdo de reestructurar la deuda de U$S 65 mil millones. Argentina deberá pagar a privados unos U$S 35 mil millones hasta 2024 inclusive entre amortización y intereses.

“Hemos esquivado una bala”, dijo un asesor de Alberto Fernández a The Economist. “El desafío es un camino para salir de la pandemia y una profunda recesión", señaló. Los analistas internacionales hablaron de Cristina Kirchner, la vicepresidente y de su denominación “fondos buitres”. Los analistas piensan que el presidente Alberto Fernández es distinto: “Fue capaz de sentarse a dialogar con los acreedores”.

Los US$ 65 mil millones representarán el 16% del PIB de este año. Los mayores compradores de bonos de Argentina son Fidelity Management & Research Co., Monarch Alternative Capital LP, VR Capital Group, Greylock Capital Management and Pharo Management LLC.

El desempeño del ministro Guzmán en la negociación de la deuda también fue reconocido: “Es muy capaz en lo que hace”, sostuvieron distintos analistas. The Economist escribió sobre la influencia de Cristina Fernández de Kirchner sobre todos ellos: “Antes de cerrar el acuerdo el ministro Guzmán fue a la casa de Cristina Fernández para explicarle su estrategia”.

“Cristina Fernández de Kirchner utiliza su influencia en la mayoría de las áreas”, analiza The Economist. “Su partido lidera el ministerio de Interior, el ministerio de Seguridad y Defensa. La vicepresidente tiene múltiples acusaciones de corrupción y sus dos hijos están siendo investigados. Actualmente, está realizado un barrido profundo en el sistema Judicial incluyendo una reforma de la Corte Suprema. Sus críticos dicen que la reforma es para hacerle un lugar a sus jueces más fieles”.

Los deberes inmediatos de Alberto Fernández, según el medio, son superar la recesión, domar a Cristina Fernández de Kirchner y contener la pandemia de COVID-19. “Manejó la deuda con excelencia. Pero el COVID-19 no puede ser contenido todavía”, concluyó el medio estadounidense.

The Economist reconoció que el presidente Alberto Fernández manejó a los acreedores con tacto y delicadeza. Su desafío mayor será “domar” a Cristina Fernández de Kirchner: el diario tildó de “disruptiva” y “destructiva” a la vicepresidente.