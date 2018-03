Tetaz: el problema del empleo es por "el bajo consumo y la insuficiente demanda"

El economista Martín Tetaz consideró que después de la devaluación “el problema es la poca demanda y consumo” y sostuvo que la situación actual de caída de empleo no mejora aplicando planes como el lanzado ayer por el Gobierno o la doble indemnización que plantea la oposición.

“Muchas firmas no tienen rentabilidad, están lejos de contratar gente”, señaló y pronosticó que “no va a haber recuperación del consumo hasta que entren los salarios nuevos".

Reconoció que "hay un problema de empleo" pero es "por insuficiencia de demanda y consumo" y no parece ser la solución "abaratar la contratación de personal".

En diálogo con Radio Continental, Tetaz señaló por ejemplo que las Pymes “tienen un problema con las tasas de interés”, y subrayó que “descuentan cheques al 6% mensual, lo que es una animalada”.

Consideró que el plan de empleo joven “es excelente para resolver un problema estructural” pero es una “buena solución para el largo plazo pero no para el problema de hoy de la Argentina”.

“El debate es porque no contratan y si las firmas no tienen rentabilidad no van a contratar”, señaló.