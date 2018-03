Testean el sistema de precios de los súper para que esté online en quince días

Precios Claros. Así se llamará la plataforma de precios de supermercados online que le permitirá a los consumidores comparar el costo de los productos según las distintas sucursales de las cadenas y elegir la más conveniente. La fecha inicial de lanzamiento era hoy, pero fue postergada quince días para realizar testeos del sistema y presentarlo a las asociaciones de consumidores y a los legisladores en los próximos días. El 13 de mayo estará disponible para el público, informó la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

Las grandes cadenas de supermercados están obligadas a enviar los precios del surtido de productos que ofrecen para las categorías seleccionadas, de los rubros de alimentos, bebidas, limpieza e higiene personal, en todas sus sucursales a lo largo del país, diariamente a las seis de la mañana, agregó el Gobierno mediante un comunicado. Luego habrá algunas horas de corrección hasta que estén online. Podrán compararse precios de 109 categorías de productos con sus subcategorías, lo que llevará a un surtido de entre 1800 y 5000 bienes.

El consumidor ingresará al sistema, tipeará su localización e inmediatamente le aparecerán las 30 sucursales de las cadenas más cercanas. De éstas, podrá elegir y comparar entre cuatro de ellas.

Representantes de las cadenas participaron ayer de un encuentro con funcionarios del Ministerio de Modernización –quien diseñó la plataforma y será el encargado de cargar diariamente los precios que envían los privados– y el lunes tendrán otro, ya para "jugar" con el sistema y detectar posibles inconvenientes, señaló a El Cronista el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez.

El directivo valoró el esfuerzo del Gobierno en avanzar con esta plataforma en apenas cuatro meses y de la buena predisposición del sector, aunque también adelantó que "preocupa el tema de los descuentos", ya que los precios que se compararán son los de lista y "esos valores no son siempre los finales". El sistema permitirá cargar hasta dos descuentos por producto, uno de alcance general y otro particular, por ejemplo las promociones que otorgan los bancos, pero muchas veces hay más de dos y ello no estaría contemplado. De todos modos, el Gobierno les adelantó que luego de esta primera etapa, analizarán cómo incorporar más descuentos.

Los comercios medianos y pequeños podrán sumarse a medida que lo soliciten y los ciudadanos podrán realizar reclamos por inconsistencias en los datos informados por los comercios, informó la dirección que conduce Fernando Blanco Muiño. Podrían informar sobre precios que no coincidan, productos presentes en la góndola no informados, sucursales sin datos y productos con precio faltantes en la góndola, así como también realizar sugerencias para mejorar el funcionamiento del sistema. "Los valores que privilegiamos cuando creamos esta herramienta fueron información abierta, transparencia, competencia y capacidad de elegir", aseguró el funcionario.

Este sistema es similar a otras plataformas online de comparación de precios de supermercados que ya existen en el mercado, como por ejemplo Tu Alacena, que a sus creadores les llevó cuatro años implementarla.