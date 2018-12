Tercer desembolso del FMI por u$s 7600 millones llegará para Navidad

Como un regalo de Navidad, los u$s 7600 millones del tercer desembolso del FMI llegarán a la Argentina, entre el 24 y el 26 de diciembre, según haya bancos o no ese lunes, día no laborable con fines turísticos. Así se dará porque el directorio ejecutivo del organismo, liderado por Christine Lagarde, se reunirá el miércoles 19 para aprobar la segunda revisión formal del préstamo stand-by pactado en junio y ampliado en octubre a los u$s 57.100 millones.

Una vez que el Board aprueba lo elevado por los funcionarios técnicos en base a la revisión hecha, el dinero tarda 48 horas en llegar al país. No se trata de envío físico de dinero: a través de transacciones financieras el dinero llega a la Argentina en cuestión de horas.

Para concretarlo, el Fondo puede solicitar a los 52 miembros acreedores que proporcionen divisas, entre los que está Estados Unidos, principal accionista del organismo, y también la propia Argentina. Por instrucciones del FMI, los miembros acreedores transfieren fondos de sus respectivas cuentas del organismo a las cuentas de liquidación designadas por el Banco Central argentino como agente fiscal del organismo.

Por ahora, el dinero que entra desde el FMI es para el pago de deuda en moneda extranjera. Tanto desde el Gobierno como desde el organismo internacional admiten que no es necesario pasarlo a pesos y que aún no está discutido este aspecto.

El FMI entra en receso por las fiestas de fin de año en la última semana de diciembre. Por eso, el tercer desembolso se concreta un poco antes. El miércoles 19 el Board tiene agendado tratar, además del caso argentino, revisiones de los programas que mantienen con Gabón y con la República de África del Centro.

Con estos u$s 7600 millones, los desembolsos acumulados hasta el momento por parte del FMI para la Argentina, en el marco del préstamo stand-by, llegarán a los u$s 28.300 millones, prácticamente la mitad de los fondos destinados en el crédito por unos u$s 57.000 millones a tres años.

Esa cifra, sumada a los u$s 11.000 millones previstos para marzo (con lo que los desembolsos llegan a pesar un 70% del total), marcan el fuerte respaldo a la política económica instrumentada por Mauricio Macri.